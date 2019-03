Eigentlich ist „Le misanthrope“ eine Tragikomödie, wenn der 1666 uraufgeführte Fünfakter auch als Komödie bezeichnet wird.

Auf die Aufführung im Schauspielhaus der Staatstheater Stuttgart trifft diese Bezeichnung nun aber wirklich zu.

Denn was da Bernadette Sonnenbichler, Hausregisseurin am Düsseldorfer Schauspielhaus, im Verein mit dem Choreographen Jean Laurent Sasportes, auf der Bühne von Wolfgang Menardi und mit den Kostümen von Tanja Krambergen vorstellt, ist, wenn überhaupt eine solche, allenfalls tänzelnde Spielereien mit dem Text von Molière.

Gezeigt wird das Ganze in der am klassischen Vorbild orientierten Übersetzung von Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens. Doch, von diesem Vorbild ist so allenfalls etwas zu hören, aber nichts zu sehen.

Der Menschenfeind Alceste ist ein selbstquälerischer Ankläger, der sich mit der Falschheit und Heuchelei in der menschlichen Gesellschaft nicht abfinden will und der Niederlage auf Niederlage einstecken muss, weil er einerseits geradlinig seinen Weg geht, andererseits aber auf das falsche Pferd setzt.

Dieses heißt Célimène und ist das gerade Gegenteil von ihm, ein flatterhaftes, oberflächliches, am Spiel der Gesellschaft interessiertes, sich an ihm gern beteiligendes Mädchen, das nicht die Einsamkeit mit Alceste sucht, sondern wechselnde Flirts liebt - und gerade ihr gehört seine Liebe. So macht sich Alceste nicht nur den Möchtegern-Dichter Oronte zum Gegner, weil er ihn als Verseschmied nicht lobt, sondern dessen Sonett kritisiert, und so verliert er nicht nur seinen Prozess, weil er es ablehnt, den Richter zu bestechen, so verliert er auch Célimène.

Ist der Menschenfeind Alceste Opfer seines hohen Anspruchs an die Gesellschaft, gibt Molière in dieser Komödie die Tugend der Lächerlichkeit preis, ist der Titelheld ein rasender Choleriker – der zunächst geplante Untertitel „L’atrabilaire amoureux“ („Der verliebte Gallsüchtige“) könnte darauf hindeuten - oder ist er nur eine komische Gestalt?

Sowohl eine Antwort auf diese Frage zu geben als auch die Konstellation der Geschichte, könnten für einen Regisseur Reiz genug sein, sich dieser Charakterkomödie anzunehmen, nach deren Fertigstellung Molière meinte: „Je ne ferais jamais mieux“ („Ich werde niemals Besseres machen“). Und dazu bedarf es nun wahrlich keiner originalitätssüchtigen Regiemätzchen, denn diese Tragikomödie ist in ihrem Kern heute noch so aktuell wie im 17. Jahrhundert. Doch die Stuttgarter Aufführung lebt nur von solchen Regiemätzchen.

Denn immer wieder fragt man nach dem Grund weshalb gerade so? - und erkennt ihn nicht. Das beginnt bereits damit, dass Alceste als die Vorstellung anfängt in der 5. Reihe des Parketts zwischen den Besuchern sitzt, von dort verkündet, dass er alle hasst und am Ende, nach pausenlosen eindreiviertel Stunden, in denen er zwischendurch die Bühne, die er mit einer blauen Plastiktüte entert, und auch den Zuschauerraum verlassen hat, wieder auf diesen Platz zurückkehrt. Das setzt sich damit fort, dass die drei Musiker – Marvin Holley (Gitarre, Hackbrett), Marc Roos (Posaune), Fabian Wendt (Bass) –, die Jacob Suskes Komposition zum Besten geben, auf drei Scheiben über der Bühne schweben, die einer weiß wattierten Guckkastenbühne gleicht.

Die Kostüme sind, abgesehen von Alcestes Aufzug in Schwarz, vornehmlich in schrillen, bunten Farben gehalten. Dazu passen auch die häufig tänzelnden Bewegungen der Akteure, die Schießbudenfiguren und Karikaturen ihrer selbst gleichen.

Von einer differenzierten Rollencharakterisierung kann keine Rede sein, denn zu sehr ähneln sich diese lächerlichen Gestalten. Und damit bleiben auch die tragischen Momente dieser zur Groteske verzerrten Komödie auf der Strecke.

Abgesehen von Matthias Leja als glaubhaft misanthropischer Alceste und Therese Dörr als überkandidelter Célimène, die Molières Intentionen einigermaßen gerecht werden, gewinnt kaum eine der überwiegend herumhampelnden Figuren ein unverwechselbares, eigenständiges Profil.

Das gilt für Robert Rozi als Philinte ebenso wie für Sven Prietz als Oronte, Katharina Hauter als Arsinoé, Celina Rongen als E1iante, Benjamin Paquet als Acaste, Sebastian Röhrle als Clitandre und JuIian Lehr als Dubois. Sie alle verkörpern nur Kopfgeburten der Regisseurin Bernadette Sonnenbichler. Dieter Schnabel

