„Alles geht nur gemeinsam“

Iris Berben zählt zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen – und wird am morgigen Samstag auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit dem „Preis für Schauspielkunst“ geehrt. Im Telefoninterview mit dieser Zeitung sprach sie vorab über ihre Arbeit, ihr gesellschaftspolitisches Engagement und Herausforderungen der Gegenwart.

Frau Berben, herzlichen Glückwunsch, zu den vielen Ehrungen, die Sie erfahren haben, kommt ein „Preis für Schauspielkunst“ dazu. Was bedeutet er Ihnen?

Iris Berben: Der Name des Preises setzt sich ja aus „Schauspiel“ und „Kunst“ zusammen, er drückt schon insofern hohe Wertschätzung aus. Natürlich habe ich viele Ehrungen erhalten, aber hier geht es wirklich um die Arbeit, die Inhalte. Ich habe oft von Kollegen gehört, dass dieses Festival besonders ist, es vor allem sein Publikum ernst nimmt – das Publikum, für das wir, Schauspieler und Filmemacher, alle arbeiten. Es freut mich sehr, dass ich ein Teil dieses Festivals sein kann.

Lässt sich auf einen Nenner bringen, was Ihnen Schauspielerei insgesamt bedeutet?

Berben: Darüber denke ich häufiger nach, gerade jetzt, da es 50 Jahre her ist, als ich erstmals vor einer Filmkamera stand. Der Beruf ist ein großer Teil meines Lebens. Was ich am Leben schätze, nämlich offen zu sein, neugierig, aber auch analytisch an Dinge heranzugehen, das finde ich in meiner Arbeit wieder. Und es bleibt für mich auch immer sehr reizvoll und bereichernd, mich in andere Biografien, andere Welten hineinzuversetzen.

Bekannt wurden Sie in den 1970er Jahren als „Himmlische Tochter“ neben Ingrid Steeger im Fernsehen und dann als Ulknudel in „Sketchup“ an der Seite von Diether Krebs. War es schwer, damit einhergehende Festlegungen zu überwinden, ehe Sie sich als Charakterdarstellerin etabliert haben?

Berben: Na ja, wir haben damals ja noch eine strikte Trennlinie zwischen Kino und Fernsehen gehabt. Ich habe mit Kino angefangen, habe mit Rudolf Thomé oder Klaus Lemke gedreht und ging dann zum Fernsehen. Das war fast schon so etwas wie Verrat, und die „Himmlischen Töchter“ hingen wirklich lange wie ein Mühlstein an mir. „Sketchup“ hingegen war eine gute Schule für mich – ich hatte ja keine Schauspielausbildung durchlaufen –, und zwar durch die Zusammenarbeit mit dem sehr genau agierenden Diether Krebs. Die Sketche waren echte Miniaturen. Trotzdem musste ich dann viele Angebote ablehnen, bis ich mich auf Neues, Anderes einlassen konnte. Die Festlegung war schon groß. Um dann die charakterlich anspruchsvollen Rollen spielen zu können, musste ich wohl auch schlicht älter werden.

Hat Ihnen Ihr sehr attraktives Äußeres eher Chancen eröffnet oder hat es womöglich auch Vorurteile befördert?

Berben: Ich denke, beides war der Fall. Als ich jung war, haben mir die entsprechenden Schmeicheleien, die Möglichkeiten, die man als Folge des Aussehens hat, schon gutgetan. Aber irgendwann merkte ich, dass das Äußere quasi eine Art Reflex auslöst. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich schon auch in anderer Weise beweisen. Früher gab es ja andere Vorbehalte als heute – da galt Attraktivität geradewegs als Gegensatz zur Seriosität, wenn es um Schauspielerei ging. In den USA und auch Frankreich war das anders. Hierzulande ist wohl immer noch nicht ganz das Vorurteil überwunden, Tiefe und Leichtigkeit müssten sich widersprechen.

Filmschaffende stehen in der Öffentlichkeit und haben die Chance, mit besonderem Engagement Aufmerksamkeit zu finden, was Sie ja nutzen. Worum geht es Ihnen da vor allem?

Berben: Das hat mit meiner Biografie zu tun, ich wurde ja in einer Zeit erwachsen, als man erst erfahren musste, dass man selbst etwas bewegen und voranbringen kann. Das hat mich zu der Einsicht gebracht, dass wir Herausforderungen als Gemeinschaft annehmen müssen. Die Demokratie lässt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen – das müssen wir tun, daran gilt es zu erinnern. Dafür nutze ich gerne meine Popularität.

Besonders wichtig ist Ihnen das Verständnis zwischen Deutschen und Juden…

Berben: Auch das hat biografische Gründe, wir tragen hierzulande eine historische Verantwortung. In meiner Schulzeit und Jugend bin ich indes nie mit dem Holocaust konfrontiert gewesen, da herrschte Sprachlosigkeit. Das hat mich geprägt und die Überzeugung gestärkt, dass man Kenntnis haben muss von historischen Wurzeln und der Geschichte.

Nach einer neuen Studie hat der Antisemitismus besonders im Internet und in den Sozialen Medien stark zugenommen. Wie erklären Sie sich das – und was wäre dagegen zu tun?

Berben: Es gibt immer die Abgehängten – oder diejenigen, die sich nur so fühlen. Solche Menschen sind immer leicht empfänglich für Klischees oder Feindbilder, und das wird ausgenutzt. Antisemitismus hat auch viel mit Unwissenheit zu tun. Und die sozialen Netzwerke haben nun mal viel Einfluss, da ist es nicht so leicht, sich unempfänglich zu zeigen für näher betrachtet fragwürdige Botschaften.

Es gibt insgesamt einen latenten, überdauernden Antisemitismus, in Deutschland wie Europa, dann ist da aber auch die Zuwanderung aus arabischen Kulturen, die Israel sehr kritisch gegenüberstehen. Wie beurteilen Sie das?

Berben: Der Zusammenhang mit der Migration ist das große Thema und Problem, es wird freilich auch gerne benutzt von den falschen Leuten, für ihre fragwürdigen Absichten. Das ist das dünne Eis, auf dem wir uns bewegen. Wir sind dazu verpflichtet, Menschen in Not zu helfen – das sind Prinzipien unserer Humanität und unserer Demokratie, aber es gibt auch Menschen, die das ausnutzen und benutzen. Natürlich gibt es viele Migranten, für die Antisemitismus schlicht gelebter Alltag ist. Als Gesellschaft müssen wir diese Schwierigkeit annehmen. Wir müssen immer wieder reden, den Dialog suchen, das ist die Aufgabe, die wir stemmen müssen. Es geht alles nur gemeinsam, und Ausgrenzung ist immer ein falscher Weg.

