Alles ist im musikalischen Fluss

Schnell, mutig, wortgewandt: Wer sich im Freestyle behaupten will, muss einige Talente haben. Zu Recht als Königsdisziplin des Hip-Hops angesehen, verlangt die Kunst des freien Improvisierens viel von ihrem Interpreten. Drei der besten ihrer Zunft haben sich in der Mannheimer Alten Feuerwache mal wieder selbst gekrönt. In ihrem gut zwei Stunden andauernden Sprachfluss zeigten David Pe, Roger

...