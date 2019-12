Alles nur der Liebe wegen

Preise hat sie ja schon einige entgegennehmen dürfen. Unter anderem gewann die junge Nationaltheater-Sängerin Nikola Hillebrand zu Anfang dieses Jahres den auch international hoch eingeschätzten Heidelberger Wettbewerb „Das Lied“, in dessen Jury Thomas Quasthoff und Juliane Banse saßen. Zwei Experten, die sich schwerlich irren können. (Lied-) Kunstrichter von fast letztinstanzlicher Entscheidungsmacht.

Neben dem ordentlichen Preisgeld dürfte Hillebrand auch die Gewissheit mitgenommen haben, dass die Liebe, die sie für die Gattung Lied empfindet, umfassend erwidert wird. Mit Alexander Fleischer, ihrem Wettbewerbs-Begleiter, hat sie nun ein neues Lied-Programm erarbeitet. In Mannheim stellt sie es im Schauspielhaus des Nationaltheaters vor.

Es widmet sich dem weiten, oft durchpflügten Feld „Rastlose Liebe“ und dem deutschen Kunstlied von der Hoch- bis Spätromantik. Also seiner größten Zeit, und das am Beispiel von drei Hauptvertretern: Schubert, Brahms und Wolf. Nikola Hillebrand besitzt dafür die rechte Stimme, ihre Textverständlichkeit etwa ist, jedenfalls für eine Sopranistin, dicht am Optimum. Zudem gebietet sie über ein stressfreies Legato und geschmeidige Verbindungen zwischen den Lagen. Schuberts „süßer, rosenweicher Mund“ (im Lied „Heimliches Lieben“) nimmt Gestalt an. Aber Hillebrand singt auch mit großer Raffinesse, etwa in den Volksliedern von Brahms mit ihrem Dialekteinschlag – der bei ihr hohe Kunst wird.

Arglistige Wesen

Alexander Fleischer ist ein fein und klar artikulierender Begleiter, insbesondere bei Wolf (nicht bloß mit kristallinen Tönen für die „Nixe Binsefuß“) auch ein pointierter. Alles rundet sich zu einem Publikumserfolg, der mit vier Zugaben bedacht wird, und als erste wählt sich Hillebrand das Schubert-Lied „Die Männer sind méchant“ aus, soll bedeuten: Arglistig und übel sind die Männer. „Weil es wahr ist“, sagt sie noch, bevor sie mit dem Singen anfängt. Mit einer Bestimmtheit, die persönliche Erfahrungswerte andeutet. Aber das Lied wird zum Vergnügen.

Mittwoch, 18.12.2019