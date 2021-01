Alles so schön bunt hier!

Unversehens wurde der große Katalog über das Schaffen der Künstlerin Susanna Weber zu zweien, nämlich auch über die Geschichte des Kurbads in der Beilstraße im Jungbusch: Vor 20 Jahren mietete die Künstlerin die alten, verwunschenen Räume im Hinterhof ihres Wohnhauses an. Anfangs noch zusammen mit den befreundeten Künstlern Udo Lembach und Eleonore Wilhelm, kurz war noch Egon Zippel aus New

...