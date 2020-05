Alles soll kontaktlos ablaufen

Beifall funktioniert im Autokino auch geräuschlos. © dpa

Autokinos bieten in Zeiten der Corona-Pandemie, eine sicher Bühne für Film- und Live-Kultur – für Großveranstaltungen bis 31. August voraussichtlich auch die einzige Bühne. Da der Ton direkt auf die Autoradios gesendet wird, hält sich die Lärmbelästigung nach außen in Grenzen. Die Abstandsregeln können eingehalten werden, im Inneren des eigenen Wagens ist man geschützt. In der momentanen Phase

...