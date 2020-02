Alles super? Schön wär’s!

So lustig ist das Bild nicht, auch wenn der Titel „Fun, Fun, Fun“ das dem Betrachter eintrichtern will. Zwar hat Franca Franz einen Vergnügungspark in hellen Farben gemalt, aber etwas stimmt nicht. Weshalb springt eine Person in die Tiefe? Und was nur haben die Menschen in der Bildmitte? Verängstigt drücken sie sich aneinander, als sei etwas bei der Looping-Fahrt passiert.

Dabei verspricht die Darmstädter Kunsthalle doch eine „Super!“-Schau. An der Qualität der fünf Malerinnen gibt es nichts zu mäkeln. Der Super-Titel erinnert an die Zeit, als die Künstlerinnen – 1983 bis 1989 geboren – noch Kinder oder Jugendliche waren. Damals, in den 1990ern und um 2000, war das Super-Wort in aller Munde. Autofahrer tankten Superbenzin, es gab die Spielkonsole „Super-Nintedo“, und außerdem startete die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

Optimismus pur also. Das damalige Lebensgefühl spießen die Künstlerinnen auf, immer mit leichtem Augenzwinkern vor zu viel Nostalgie. Alle haben in Leipzig bei Annette Schröter studiert, zählen also nicht zur Generation der hochgerühmten Maler aus der Schmiede der DDR-Lehrer. Die fünf, die nach dem Studium in Leipzig geblieben sind, treibt die Lust am Malen um, aber sie betreiben keine Geschichtsgrübelei.

Franz etwa hat einen Alptraum vom Jahrmarkt in einem Bild verarbeitet. Die in Darmstadt geborene Malerin hat denn auch mit einem fertigen Ausstellungskonzept mutig in der Kunsthalle vorgesprochen. Und deren Chef León Krempel, der bei solchen Konzepten zurückhaltend ist, hat sofort die Qualität der Werke überzeugt. So haben die fünf nun ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit rund 50 neueren Bildern, einigen Plastiken, Zeichnungen und Druckgrafiken.

Studium in Leipzig

Einige Kunstfreunde dürften die Kalifornierin Ellen Akimoto und die in Bad Säckingen geborene Mona Broschár kennen. Oder Stefanie Pojar aus Plauen und Ivana de Vivanca, die in Portugal geboren wurde. Alle malen figurativ, nur Pojar entwirft abstrakte, fast informelle Gesten. Doch aus ihren unscheinbaren Flächen schälen sich Räume oder Bauten hervor.

Wieder anders geht Mona Broschár vor. Sie malt allerlei Essbares, vom Eis bis zur Wurst, aber so plastisch, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Doch bei Broschár ist Vorsicht geboten. Das Eis stapelt sie so auf, dass es auch die Schlingen eines Darms sein könnten. Aber selbst in Tassen mit schönen Blumenmustern triumphiert doch das bizarre Gekröse. Vollends skurril wird es bei Ivana de Vivancas Figuren, die ungeniert ihr Geschlecht und ihre Lust zeigen. Auch ein Engel wird frivol, während ein Knabe frech in den leeren Teller pinkelt. Vivancas greller Humor kennt keine Grenzen.

Erstaunlicherweise vertragen sich die Bilder des Quintetts nebeneinander. Ein Mix aus Abstraktion, Alpdruck, Surrealem, banalen Würsten und feinen Porträts, auch wenn jeder Vergleich der Malweisen hinkt.

