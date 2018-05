Alles über Grundformen

Anzeige

Das Schulfach Formenzeichnen, von Rudolf Steiner entwickelt und an Waldorfschulen praktiziert, geht von zwei Grundformen aus, auf die alle anderen Formen zurückzuführen sind. In der Ausstellung „Die Gerade und die Krumme“ im Einraumhaus am Alten Messplatz zeigt das Künstlerpaar Dani Jakob und Florian Baudrexel Arbeiten, die sich in verschiedener Weise mit diesen beiden Grundformen auseinandersetzen.

Nachvollziehbarer Prozess

Dani Jakob wurde 1970 in Freiburg geboren und lebt mit Florian Baudrexel und ihren beiden Söhnen in Berlin. Ihre Malereien tragen keine Titel, die Künstlerin selbst sieht sie als Studien, als „Meditation über Grundformen“. Die farbenreichen Arbeiten auf Stoffen wie Seide oder Schleiernessel entstehen intuitiv, der Prozess ist für den Betrachter nachvollziehbar. Jede Form ist Teil einer Entwicklung und trotzdem für sich ein fertiges Gebilde. Durch den Verzicht auf Rahmen lässt Jakob ihre Arbeiten eine Beziehung mit dem Raum eingehen und führt gleichzeitig die Grundformen weiter, denn jede Kante ist eine Gerade, die ihrerseits wieder – zum Beispiel in durchhängenden Oberkanten – zur Krummen werden kann.

Intuition liegt auch den Reliefs von Florian Baudrexel zugrunde. Der 1968 in München geborene Künstler verwendet hauptsächlich Pappe aus Produktionsresten: „Pappe ist schnell und unmittelbar. Ich muss nicht planen, sondern kann direkt umsetzen.“ Im Gegensatz zu Jakobs titellosen Malereien haben Baudrexels Arbeiten einen Namen. Im Einraumhaus ist „Stanton“ zu sehen, ein großformatiges schwarzes Relief. Gerade Linien und Kanten überwiegen, wodurch sich die Krumme im Zentrum der Plastik umso deutlicher abhebt. Obwohl abstraktes Gebilde, tritt „Stanton“ in Kommunikation mit dem Raum und dem Betrachter. kako