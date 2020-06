Allianzen gegen Rassismus

Liebes Corona-Tagebuch,

der Freitag ist für dieses Tagebuch immer ein digitaler Freitag, das heißt, manchmal stehen Themen, die mir wichtig sind, nicht in der Zeitung. Ich möchte aber sichergehen, dass alle Leserinnen und Leser wissen, dass ich vergangenen Freitag einen sehr langen Text über die Ereignisse in den USA geschrieben habe. Man kann diesen Eintrag auch als Podcast nachhören, und an dieser Stelle sei mir auch mal erlaubt, dem Online-Team des Mannheimer Morgen zu danken, weil sie mitten in der Krise die unterschiedlichsten Hörformate erstellt haben.

Die letzte digitale Freitagskolumne hieß: „Zwei tödliche Viren“. Gemeint sind Corona und der strukturelle Rassismus, der George Floyd das Leben gekostet hat. Seither wurde in vierzig Städten in den USA eine Ausgangssperre verhängt. Die Ex-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush melden sich zu Wort, zeigen Verständnis für die Wut, die sich entlädt - wenngleich sie sich Frieden wünschen. Nur der amtierende Präsident findet keine Worte, die auch nur annähernd versuchen würden, die Menschen aus der Krise zu führen.

Der schwarze Schriftsteller James Baldwin hinterließ einen Satz, der die Ereignisse jetzt erhellt: „Es ist ein großer Schock, wenn man im Alter von fünf, sechs oder sieben Jahren feststellt: Die Flagge, der du die Treue geschworen hast, hat sie dir nicht geschworen.“ Durch den Tod von Floyd wurde für viele Schwarze der Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Es ist nicht das erste Mal, doch dieses Mal eskaliert die Wut.

Auch hier wirkt Corona wie ein Kontrastmittel für die Realität: Während die Menschen im Lockdown sitzen, ihre Jobs verlieren, Läden schließen, sehen sie das Video, in dem George Floyd von einem Polizisten ermordet wird. Drei Cops sehen tatenlos dabei zu. In dieser stillgelegten Welt voller Verunsicherung über das Morgen wirkt dieses Unrecht wie der letzte Schlag, den es braucht. Überall seither Aufstände und Proteste. In einem Video sieht man ein junges weißes Mädchen, wie es sich vor einen protestierenden schwarzen Jungen stellt, als Polizisten bedrohlich auf ihn zugehen. Je näher die Polizisten rückten, desto näher stellt sich das Mädchen vor den schwarzen Jungen. Das ist es, was die Menschen jetzt brauchen. Bleiben Sie gesund.

Jagoda Marinic

