Aber Klassik aus Europa wird natürlich ebenfalls nicht nur gestreift, in Sachen Haydn ist Marc-André Hamelin auch wieder mit an Bord, in zwei Ad-hoc-Ensembles im Klaviertrio-Format. Stilistisch ist das – notgedrungen – noch nicht so ausgefeilt, aber die Tonkaskaden vom Klavier umspülen die zwei Streicher trotzdem wie mit frischem, klarem Wasser.

Um die innigen Verbindungen zwischen den Liedern und den Kammermusikwerken Schuberts kümmert sich ein exklusiver Pool von Interpreten um die Geigerin Isabelle Faust, den Sänger Georg Nigl und den (formverbesserten) Cellisten Jean-Guihen Queyras. Das ausgefeilte Klangkalkül der technisch makellosen Geigerin beeindruckt, trotz einer gewissen Unterkühlung.

Vorläufer des Jazz war in Mode

Von der „Benny Goodman Show“ des Julian Bliss Septet wird einem schneller warm. In dieser Swing-Hommage ist keine unvertraute Note zu verdauen, sie gerät rein „retro“ – eine insbesondere vom Star-Klarinettisten Bliss veredelte Reminiszenz an jene großen Zeiten, als der Jazz noch Pop war. Igor Levit reist gar in die Zeit davor zurück, die Zeit des Ragtime: als die Gangster noch Gamaschen trugen. Und der Klassik-Pianist geht im Late-Night-Konzert der Kollision von synkopierter Melodielinie und strammem Bass nie aus dem Weg, vor allem in den Stücken von Scott Joplin. Während Rags von William Bolcom manchmal fast an die Mazurken von Chopin erinnern.

