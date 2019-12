„Nach Anton Tschechow“ wird die jüngste Premiere des Stuttgarter

Staatsschauspiels mit dem Titel „Iwanow“ angekündigt. Und das ist gut so. Denn vorgestellt wird der 1887 in Saratow uraufgeführte Vierakter „in einer neuen Bearbeitung von Robert Icke“. Dabei setzt der 32-jährige englische Schriftsteller und Theaterregisseur seine Bearbeitung – Deutsch von John Birke, einem 38-jährigen deutschen Autor – auch gleich selbst in Szene. Das Ganze mutet an, als wär’s ein Stück von heute.

Tschechow, der Dramatiker, war ein hervorragender Psychologe, der die Personen seiner Schauspiele mit wenigen Strichen profiliert skizzierte, der ihre Hoffnungen und Wünsche, ihre Schmerzen und Leiden, mit wenigen Worten aufdeckte und der aus Alltäglichkeiten im zwischenmenschlichen Bereich Dramen der Wahrheit als Protest gegen Lüge und Unrecht formte – so auch in diesem Fall. In Stuttgart ist allerdings davon wenig zu sehen und zu hören. Werden doch seine Werke richtig in Szene gesetzt, wenn man sie, im Vertrauen auf die Wirkung des Textes, ohne theatralische Schnörkel, in einer schlichten Atmosphäre der Wahrheit interpretiert. So befinden sich denn sowohl der Regisseur als auch vor allem der Übersetzer der Aufführung im Schauspielhaus von vornherein auf dem Holzweg. Aber schließlich stellen sie ja nur ein Stück „nach Anton Tschechow“ vor.

Die Stuttgarter „Iwanow“-Version folgt hinsichtlich der Handlung im Wesentlichen dem Original. Der Titelheld, der jetzt Nikolas heißt, hat einst eine Jüdin namens Sarah geheiratet, die seinetwegen den Namen Anna annahm und sich vom strengen jüdischen Glauben abwandte. Ihre reichen Eltern strichen deshalb die finanziellen Mittel und Nikolas, der große Ländereien erworben hatte, verschuldet sich, nicht zuletzt bei seinem Gutsnachbar Lebedev, der jetzt Peter heißt. Dessen Tochter Sascha ist in Nikolas, genannte Nicky, verliebt. Das könnte der Ausweg sein, zumal Anna sterbenskrank ist. Doch diese Lösung erweist sich als Irrweg.

Schon das Bühnenbild von Hildegard Bechtler zeugt von der Originalitätssucht in dieser Vorstellung. Da dreht sich eine Insel, auf der die Geschichte spielt. Ein anderes Mal heißt es auch: „Du denkst viel zu verzopft“. Damit ist die Aufführung treffend charakterisiert. Tschechow-Atmosphäre ist Fehlanzeige. Ebenso bleibt von seiner poetischen Sprache nichts übrig. Denn John Birke setzt auf flapsig, vermeintlich modern und spart vor allem nicht mit ständigen derben Wiederholungen in Gossen-Deutsch.

Dem Nikolas gibt Benjamin Grüter Züge eines vielleicht innerlich, aber nicht äußerlich heruntergekommenen Mannes. Paula Skorupa als Anne ist eine Biedere, an seinem Wesen und zuletzt auch an ihrer Krankheit leidende, etwas verhärmte Frau.

Dagegen kommt Nina Siewert als Sascha im roten Minikleid zunächst als Lolita auf ihn zu und kämpft später im weißen Hochzeitskleid verbissen um ihn. Klaus Rodewald ist der zu Anna haltende, Nikolas entlarven wollende Arzt Matthias. Immer geschäftig zeigt sich Michael Stiller als reicher Gutsnachbar Peter, der unter dem Pantoffel seiner Frau Sinaida der Marietta Meguid steht. Vom Grafen zum schlichten Eugen abgestiegen, ist der sich zuweilen um die reiche Witwe Martha der Christiane Roßbach bemühende Felix Strobel als Nickys Onkel. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019