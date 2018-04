Als würde es die Schädeldecke abheben

Anzeige

Schon als 14-Jähriger, erzählt Wagner, habe ihn Mörikes Mozart-Reise begeistert. Vor allem holt er Mörike aus der Rezeptionsecke als biederer Idylliker: „Er hat eine sehr dunkle Seite. Nichts ist zu gering für ihn – alles kann für ihn zu einem Gedicht werden.“

Moderatorin Beatrice Faßbender sorgt in Lesung und Gespräch mit Wagner charmant für den roten Faden. Ganz so locker, wie sie am Ende erscheint, entsteht Lyrik nicht, erklärt Jan Wagner auf Nachfrage. Oft gebe es zwar einen ersten Impuls, eine Idee als Geschenk an den Autor, doch dann müsse in Form und Bildern gearbeitet, das Gedicht erarbeitet werden.

„Was ist ein Gedicht?“, fragt Faßbender. Es müsse sich am Ende anfühlen, „als würde es mir die Schädeldecke abheben“, paraphrasiert Wagner die große amerikanische Dichterin des Nicht-zu-Beschreibenden, Emily Dickinson (1830 – 1986).

Es geht also stets um einen Aha-Moment, eine Epiphanie, ein Satori vielleicht, wie es der japanische Zen beschreibt – eine plötzliche Wendung und Erkenntnis. Oder, weniger religiös als literarisch formuliert: „In zwei, drei Zeilen kommt alles zusammen. Auf engstem sprachlichen Raum das Maximum“, sagt Jan Wagner.

„Der größte Dichter kennt nichts Kleinliches, Nebensächliches“, lässt Wagner den berühmten amerikanischen Lyriker Walt Whitman (1819 - 1892) sagen – der Dichtung nicht als etwas romantisch Abgehobenes auffasste, sondern sie in den gewöhnlichen Verhältnissen des Alltags angesiedelt hat.

Ein paradoxes Spiel

Gleichzeitig ist die Arbeit am Gedicht auch ein Spiel. Ein paradoxes sogar, wenn Jan Wagner historische europäische Dichtung in moderne deutsche Sprache überträgt.

Im englischen Sprachraum zum Beispiel gehe man dabei lockerer zu Werke, weiß Wagner, der u.a. am Trinity College in Dublin studiert hat. Man suche nach neuen Bildern und zeitgemäßem Sprachwitz. Jan Wagner gibt in Bad Mergentheim unter viel Gelächter und Applaus einige seiner Übertragungen zum Besten. „Man kann sich Freiheiten nehmen, solange man die Musik berücksichtigt, sie in den Mittelpunkt stellt“, hält er fest. Das Paradoxon: „Ich glaube, dass man dabei sehr treu sein muss. Und gleichzeitig untreu.“

Jan Wagner hat sich von allen Paradigmen, quasi-politischen Anforderungen an moderne Lyrik, freigeschwommen. Oder andersherum: Er hatte sich wohl darin nie festgeschwommen. „Kleingartenpoesie“ hat man Wagner deshalb vorgeworfen – die Lyrik scheint (zumindest unter dem Blickwinkel mancher Literaturkritik-„Anforderungen“) ein vermintes Feld.

Große Themen im Kleinen

Dem erfolgreichen Dichter ist’s einerlei. Er spielt in und mit traditionellen Formen wie Sonett und Sestine, brilliert herzerfrischend vor seinem Publikum mit einem japanisch-deutschen Haiku und erklärt auch noch griffig, wie die Gedichtform funktioniert.

„Formen haben für mich einen spielerischen Reiz“, sagt Wagner – und in die hinein verarbeitet er formschlüssig oft scheinbar Banales wie den genannten Teebeutel, Unkraut und Gemüse. Große Themen können im Kleinen sinnlich erfahrbar werden. „Das zu entdecken – das machen die Dichter.“

Ob’s auch noch ein Vergnügen ist, fragt Beatrice Faßbender. „Sehr“, antwortet Wagner, „ich liebe Reimspiele. Und die so zu benutzen, dass man sie möglichst nicht bemerkt.“ Irgendwie dichtet „es“ auch von selbst. „Das ist das Schönste, wenn man überrascht wird vom eigenen Gedicht.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018