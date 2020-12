Als Zugabe kommt Ransmayr

Sicherheit gibt es in Krisenzeiten noch weniger. Aber Zuversicht braucht es erst recht. Also ist auch Insa Wilke, Publizistin, Kritikerin und Programmleiterin des Mannheimer Literaturfestivals Lesen.Hören, zuversichtlich. Sie ist hoffnungsfroh, dass die kommende Auflage der beliebten, vom Kulturzentrum Alte Feuerwache ausgerichteten Veranstaltung im gewohnten Format stattfinden kann, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion betont.

Wobei die gewohnte Form dennoch Abstriche verlangt. Als Live-Veranstaltung ist auch dieses Festival Coronoa-konform zu organisieren und folgt dem Hygiene-Konzept des Hauses, das in der Fahrzeughalle am Alten Messplatz knapp 100 Zuschauerplätze vorsieht. Einen Plan B für den Fall, dass weitere Einschränkungen den Ablauf verhindern werden, verfolgen die Organisatoren auch. Schlimmstenfalls muss abgesagt werden, ausschließlich Videostreams der Termine anzubieten, sei keine Option, sagt Wilke.

Keine Virologen

Die Pandemie und ihre Folgen haben das Festival auch inhaltlich geprägt. Es werde aber kein „Corona-Programm, womöglich mit einem Virologen auf der Bühne“ geboten, sagt Insa Wilke. Stattdessen gibt es etwa einen Abend über China, wo die Pandemie bekanntlich ihren Anfang nahm, und seine Literatur, betrachtet aus zwei unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven am 27. Februar. Zudem hat die gegenwärtige Lage dazu veranlasst, Zukunftsfragen in den Blick zu nehmen. Am 28. Februar geht es um „Roboter-Ethik“ und näher um den Science-Fiction-Autor Philip K. Dick, der unter anderem die Vorlage für den Filmklassiker „Blade Runner“ schrieb. Daran beteiligt ist auch Schauspieler Manfred Zapatka. Und dann wird am gleichen Tag der Film „Wer wir waren“ gezeigt, der sich mit dem letzten literarischen Projekt von Roger Willemsen beschäftigt, einem Blick aus der Zukunft auf die Gegenwart.

Ansonsten folgt das Programm dem schon bewährten Konzept. Es mischt literarische Prominenz mit solcher aus anderen Bereichen, verweist auf weniger Bekanntes, das eine Entdeckung lohnt, oder bringt wichtige Fragen nachdrücklich zu Gehör. Zu Letzterem rechnet Insa Wilke auch den „Blümchen und Bienchen“ betitelten Abend mit Katja Lewina: Die Publizistin, so die Ankündigung, „spricht über Sex“ und dabei am 20. Februar besonders über die weiblichen Aspekte.

„Demenz erzählen“ lautet die Überschrift einer Veranstaltung am 24. Februar, zwei Tage zuvor ist die politisch rechte Szene ein Thema; den Anlass bot die Auseinandersetzung um die Schriftstellerin Monika Maron. Als namhafte literarische Hochkaräter sind etwa Jugendautor Paul Maar zu Gast, der seinen Roman „Wie alles kam“ über seine Jugend vorstellt, Marlene Streeruwitz oder Christoph Ransmayr. Der Österreicher kommt verspätet – am 10. Mai, wenn sein neues Buch „Die Unschärfe der Welt“ veröffentlicht ist.

Schon etabliert, aber für die meisten noch zu entdecken ist die Schriftstellerin Helga Schubert, die bereits vor Jahrzehnten, noch als Autorin der DDR, zum Bachmann-Preis nach Klagenfurt eingeladen war. Dieses Jahr hat sie Jury-Mitglied Insa Wilke erneut eingeladen, und Schubert hat den Preis mit einem Auszug aus dem Buch „Vom Aufstehen“ gewonnen, das sie am 4. März vorstellen soll. Der Abend wird laut Wilke einen weiteren Aspekt betonen, den die Pandemie bestätigt hat – dass wir Zuspruch nötig haben, wir uns gegenseitig aufbauen sollen. Dafür gebe es gerade jetzt Bedarf, meint sie und wird kaum auf Widerspruch stoßen. Schubert erzählt rückblickend auf ihre eigene bewegte Biografie aus der Situation heraus, dass sie morgens aufwacht und sich bald um ihren pflegebedürftigen Ehemann kümmern muss.

Zuspruch soll übrigens auch der erwähnte Abend über Demenz geben. Und es versteht sich, dass Geschenke überhaupt eine solche Dimension eröffnen. Auf Anregung der Lyrikerin Monika Rinck wird eine „Publikumsbeschenkung“ geboten. Während des Festivals sind unter dem Motto „Schließfachlyrik“ Gedichte in drei Buchhandlungen in den Stadtteilen Neckarau, Neckarstadt sowie in der Innenstadt erhältlich, und das „so kontaktlos wie innig“. Klingt doch gut, und falls es mit dem Festival jedenfalls in geplanter Form nichts werden sollte, hat Wilke auch einen Trost für die eingeladenen Autoren parat. Dank einer Sonderförderung des Deutschen Literaturfonds sind bei Bedarf Ausfallhonorare gesichert.

