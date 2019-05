Alt und Neu im Dialog

Seit der Geschichte der Klangaufzeichnung, also seit dem späten 19. Jahrhundert, ist Musikgeschichte allgemein verfügbar geworden. Wir können jederzeit überprüfen, wie eine Beethoven-Sonate klingt. Es ist Teil dieser Verfügbarkeit, dass wir wissen wollten, auf welchen Instrumenten diese ältere Musik gespielt wurde – die historisch informierte Aufführungspraxis ist fast genau so alt wie die Klangaufzeichnung, Cembalo und Gambe wurden zu neuem Leben erweckt.

Im dritten Konzert der Mannheimer Gesellschaft für Neue Musik für Cembalo und Live-Elektronik konnte man sich anhören, was daraus geworden ist: eine oft faszinierende Verschmelzung von Neu und Alt.

Gespensterhafte Elektronik

Am deutlichsten spürte man die Herkunft des Tasteninstruments in „Threnos IV“ des 35-jährigen Griechen Panos Iliopoulos. Es ist ein Werk, das sich ganz unmittelbar auf eine Lamento-Komposition von Johann Jakob Froberger aus dem 17. Jahrhundert bezieht – allerdings nicht, ohne sich später immer weiter vom Vorbild zu entfernen und dem klingenden Barock eine gespensterhafte Elektronik hinzuzufügen.

Überhaupt war der elektronische Anteil unterschiedlich stark ausgeprägt: Bei David Littles „Harpsi-Kord“ werden Cembalo und Elektronik auf verschiedenen Ebenen einander gegenübergestellt, die beiden Klangwelten durchdringen und beeinflussen sich. Roderik de Mans „Chordis canam“ ist ganz anders. Hier prallen diese Klangwelten unversöhnlich aufeinander. Und bei Iannis Xenakis perkussiv-rhythmisiertem „Naama“ wird Elektronik genauso zurückhaltend eingesetzt wie beim uraufgeführten „Vajra“ von John Palmer, das im Übrigen ebenso gut ein Klavierstück sein könnte.

Um das Aufbewahren von Musik (in diesem Fall von Rameau) geht es in Violeta Dinescus gleichfalls uraufgeführtem „corral“, in dem es auch um alte Spieltechniken geht – und um einen Cembalisten, der mit sich selbst vierhändig spielt (die Elektronik macht’s möglich). Dieser Cembalist heißt Kristian Nyquist und war den ganz unterschiedlichen Anforderungen dieses Mammut-Programms mit spielerischer Leichtigkeit gewachsen.

