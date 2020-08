Alte Feuerwache freut sich über 160 Zuhörer pro Abend

Mit viel Abstand warteten die Besucher auf die Konzerte an der Feuerwache. © AFW

Mannheim.Mit vorbildlich großem Abstand gingen die 22 Veranstaltungen des Sommerfestivals „Sitzt, wackelt und hat Luft“ an und in der Alten Feuerwache (AFW) über die Bühne. Wie AFW-Sprecherin Katharina Tremmel am Montag auf Anfrage mitteilte, kamen zu den kostenlosen Shows unter Corona-Bedingungen vom 1. bis 30. August knapp 3550 Besucher, also pro Abend etwa 160. Sechs Veranstaltungen seien

...