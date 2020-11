Alte Herren stehen gehörig unter Strom

2 Fotos ansehen © agentur

Wer hätte das gedacht? Ein Lebenszeichen von „AC/DC“. Und was für eines. Die Rock-Veteranen veröffentlichen sechs Jahre nach ihrer letzten, eher durchwachsenen Studio-CD „Rock or Bust“ mit „Power Up“ ein neues, kraftstrotzendes Album, das Laune macht.

Nach der letzten Tour schienen „AC/DC“ am Ende zu sein, sozusagen implodiert. Schlagzeuger Phil Rudd war wegen Drogenproblemen und Konflikten mit dem Gesetz schon durch Chris Slade ersetzt worden. Sänger Brian Johnson musste wegen Gehörschaden kurz vor Ende in der Tour aussteigen. Axel Rose sprang ein. Bassist Cliff Williams verkündete nach der Tour seinen Abschied.

Harter Verlust

Das alles wäre vielleicht noch zu verschmerzen gewesen. Viel schwerer wog der Verlust von Malcolm Young. Sein Tod schien alle Hoffnungen der Fans auf ein Fortbestehen der australischen Rocker zunichte zu machen. Schließlich war er zusammen mit Angus Young das Herz der Band, das nahezu alle Songs gemeinsam komponierte. Wie sollte die Truppe diesen Verlust kompensieren?

Das Ende war eigentlich besiegelt. Doch man sollte immer den Kampfgeist und die Disziplin von Angus Young auf dem Schirm haben. Schon nach dem Tod von Sänger Bon Scott verfiel die Band nur kurz in Trauer, schüttelte sich und haute wenige Monate später das Jahrhundert-Rock-Album „Back in Black“ der Musikwelt um die Ohren. Ein Meilenstein.

Reichhaltiger Fundus

Dieses Mal dauerte es ein wenig länger, bis sich das Quintett wieder zu Wort meldete. „Power Up ging im Grunde damit los, dass Angus mit einem Koffer voller Kassetten, CDs und Dat-Tapes im Studio angerollt kam, die Tonnen von Riff-Material und anderen Leckerbissen enthielten“, sagte Toningenieur Mike Fraser im Interview mit dem Magazin „Rocks“. Es waren Ideen für Songs, die er noch zusammen mit seinem Bruder Malcolm ausgearbeitet hatte und die den reichhaltigen Fundus für „Power Up“ bilden.

Der Geist und die Kreativität des Rhythmus-Gitarristen ist bei den Aufnahmen also immer noch präsent, auch wenn er sie selbst nicht mehr umsetzen konnte. Da die Bänder von Angus Young aus mehreren Dekaden stammen, liegt „Power Up“ zudem die DNA verschiedener Bandepochen zugrunde.

Band-Spirit wiederbelebt

Das große Kunststück von Angus Young bestand jedoch darin, die alten Kämpen zu reaktivieren und so den alten Band-Spirit wiederzubeleben.

Und hört man sich die Aufnahmen von „Power Up“, merkt man, dass die Veteranen-Truppe gehörig Spaß an ihrem Zusammenspiel hatte. Die alten Herren standen gehörig unter Strom und ließen es ordentlich krachen.

Natürlich darf man von „AC/DC“ nicht erwarten, dass sie die Hardrock-Welt revolutionieren. Wo „AC/DC“ drauf steht, ist auch „AC/DC“ drin: Ein Riff-Rock in der Brandung musikalischer Strömungen, der allen Gezeitenwechseln trotzt. Egal, was kommt, es prallt an ihm ab. Die Variationen des Grundschemas waren und sind eher gering. Die Gefahr dabei ist, sich zu wiederholen oder ohne die nötige Frische ans Werk zu gehen. Doch bei „Power Up“ ist dies nicht der Fall, die zwölf Songs kommen dermaßen mit Schmackes aus den Boxen, dass die Freude am Musizieren der Combo spürbar ist.

Gehörig auf dem Gaspedal

Mit „Realize“, „Rejection“ und „Shot in the Dark“ treten Angus Young und Co gleich gehörig aufs Gaspedal. Kerniger Riff-Rock, auf den Punkt gebracht mit eingängiger Hookline und schmissigen Chören. Die Soli von Angus Young sind ebenfalls auf den Punkt. Kein Song auf dem Album knackt die Vier-Minuten- Marke. Im Anschluss geht es mit den hymnischen „Through the Mists of Time“ und „Kick You when you down“ weiter. Insgesamt gibt es bei den zwölf Songs keinen Füller, alles passt zusammen, ehe es am Ende mit „Code Red“ einen Song gibt, der an die Großtat „Back in Black“ erinnert. Eine fulminanter Schlusspunkt.

„Power up“ strotzt vor Energie. Im Kanon des Gesamtwerks ist „Power Up“ als eines der besseren Alben einzuordnen. Den früheren Großtaten in den 70ern und 80ern kann es zwar nicht ganz das Wasser reichen, hebt sich aber wohltuend vorn den letzten Outputs ab.

Johnson macht einen guten Job

Ein Plus ist sicher auch Brian Johnson, der einen außerordentlich guten Job macht. Dass seine Stimme das noch hergibt, hätte man nach den letzten Live-Auftritten sicherlich nicht erwartet.

Vielleicht sollte man „Power Up“ auch nicht mit den Glanztaten früherer Tage vergleichen, sondern mit dem Hier und Jetzt. Da bietet sich natürlich an, das Album mit dem jüngsten Werk ihrer Epigonen „Airborne“ in Relation zu setzen. Und da muss man ganz klar sagen: „AC/DC“ haben eindeutig die Nase vorn, zeigen den Jungspunden, was eine „Rock’n’Roll-Harke“ ist.

