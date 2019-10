Alte Musik allen Zeiten enthoben

Der Komponist Michael Praetorius (1571-1621), Kupferstich 1606. © Schönitzer

Die Gründung des Ensembles Mannheim Vocal vor mehr als zwei Jahren war eine gute Entscheidung. Wie gut, das hat der Chor seitdem in einigen Konzerten bewiesen. Gemeinsam mit dem auf historischen Instrumenten musizierenden Concerto Mannheim gelingen Aufführungen von seltenem Wert – dies sowohl, was das weitgehend eher ungenutzte Repertoire als auch die herausragende Qualität in Gesang und Spiel betrifft.

Beim jüngsten Konzert mit Choralwerken von Michael Praetorius, die der vorbarocke Komponist unter dem vielsagenden Titel „Polyhymnia“ versammelt hat, findet man diesen Eindruck bestätigt. Zuallererst fallen die klar konturierten und solistisch ausgeprägten Stimmen in allen Lagen auf, die bei dieser Aufführung vierfach besetzt sind. Auf diese Weise kann Dirigent Johannes Michel das Vokalensemble in unterschiedlichen Konstellationen aufstellen.

Glockenhelle Sopranstimmen

Zu Beginn präsentieren sich die vier Chorgruppen auf der Empore wie vor dem Altar. Damit lassen sich plastische Höreindrücke erzielen, aber auch Wechselgesänge in responsorischer Funktion. Die Choräle wie „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ oder „Ein feste Burg“ erblühen zu klangvoller Orchesterbegleitung; ab und an lassen A-cappella-Passagen die bewegliche Stimmführung und die federnde Akzentuierung im Chor noch deutlicher hervortreten – ebenso zwei Sopranistinnen mit glockenhellem Timbre.

Die von Praetorius bearbeiteten Choräle sprechen mit ihrer kunstvollen polyphonen Faktur und ihrer eindringlichen, von lutherischem Gottesglauben erfüllten Textur unmittelbar an. Dank des hochkultivierten Gesangs in Verbindung mit einem für Musik dieser Zeit adäquaten Ausdrucksvermögen und der historisch informierten Begleitung durch das Concerto Mannheim mit Zinken, Barockposaunen, Streichern, Flöte und Continuo bekommen wir einen direkten Zugang zu dieser geistlich vormodernen, gleichsam allen Zeiten enthobenen Musik. urs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019