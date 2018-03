Alter Reizstoff Minnesang

Anzeige

Walther von der Vogelweide kennt natürlich jeder, wenigstens als Name. Aber für die meisten Leser – und auch Übersetzer – dieser Lyriksammlung war und ist sie ein Versuch, 800 Jahre altes Neuland zu betreten. Eine Reise zu den Anfängen der deutschen „Leitkultur“ ist sie dagegen eher nicht – der Minnesang hat seine Ursprünge und Vorbilder in Frankreich. Er ist eine Form von Rollenlyrik, die sich immer um Dasselbe dreht, man nennt es Minneparadox: Ein Mann liebt das, was er niemals bekommen kann: die beste, schönste aller Frauen auf der Welt.

Unmögliche Liebe

Der Mediävist und Dichter Tristan Marquardt und der Büchner-Preisträger und Lyriker Jan Wagner haben „diesen alten Reizstoff“ (O-Ton Wagner) neu verarbeitet und einen schon begeistert rezipierten Sammelband herausgegeben: „Unmögliche Liebe“. Dass die beiden Herren „enthusiastische Literaturvermittler“ sind, wie Insa Wilke rühmt, bestätigt sich beim Lesen.Hören-Abend in der gut besuchten Alten Feuerwache rasch, und die gewählten Texte reichen von den Anfängen über den fast zu stolzen Großlyriker Walther von der Vogelweide bis zu dichterischen Nachklängen im 15. Jahrhundert – mit dem letzten Großmeister Oswald von Wolkenstein.

Die Übersetzungen stammen von heute, über 60 Lyriker waren am Werk, auch prominente wie Durs Grünbein. Es gibt „werktreue“, die nicht allein das alte Binnenreimschema genau beachten. Während Mutige schon mal den „Online-Fick ganz ohne Stimmungsknick“ besingen oder Popsongs von Paul Simon und Nick Cave zitieren. Auf 800 Jahre altem Neuland ist schier alles möglich.