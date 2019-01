Alter Sound und neue Themen

Manchmal sind die Dinge doch ganz einfach. Ein Rapper und ein DJ reichen, um einen Konzertabend in ein Erlebnis zu verwandeln. Das funktioniert aber nur, wenn beide verdammt gut sind. Zum Glück verstehen Retrogott und Hulk Hodn ihr Handwerk mehr als meisterlich, was sie bei ihrem Tourstopp in der Alten Feuerwache wieder unter Beweis gestellt haben.

Früher noch unter dem Namen Huss und Hodn in der Szene unterwegs, steht das Duo seit fast zwei Jahrzehnten für clevere Pointen, sportliche Kampf-Attitüde und zeitlose Beats, die HulkHodn aus jazzigen Loops bastelt. Dieser Sound ist heute eine Seltenheit, daher wundert es auch nicht, dass sich zu Beginn des Konzerts vor der Halle eine Menschentraube um den Eingang drängt. Im Inneren bringt der auch als Hodini bekannte DJ das Publikum schon mal auf Betriebstemperatur, bevor Retrogott am Mikrofon seinen Texten freien Lauf lässt. Mit „Sehr zurück“ eröffnet das aus dem Kölner Raum stammende Duo eine Werkschau des neuen Albums mit dem etwas sperrigen Titel „Kontemporärkontamination“.

Doch für den selbst ernannten Retrogott sind Zungenbrecher lediglich Aufwärmübungen, vertrackte Syntax eine wohlbekannte Spielwiese. Nebenbei beweisen die zwei, dass nicht eine Fußballmannschaft an Rappern nötig ist, um eine einwandfreie Hip-Hop-Show zu liefern. In alter Manier genügen die beiden sich selbst – und dem Publikum.

Keine Beleidigungen

Thematisch passt es somit ins Bild, dass sich Kurt Tallert, so der bürgerliche Name von Retrogott, gründlich an peinlichen Posern, ewig gleich klingenden Trap-Stil-Produktionen und neumodischen Auto-Tune-Orgien abarbeitet. Mit einem Sound von gestern setzten sich Retrogott und Hulk Hodn mit den Themen von heute auseinander. Auf Beats von J Dilla, Mobb Deep oder Kutmasta Kurt wird zwar ordentlich ausgeteilt, doch starke Beleidigungen, chauvinistische Plattitüden oder gar rassistische Seitenhiebe sind einfach nicht vonnöten, um aufzufallen. afs

