Alternative Realität mit Protz-Toni

Was wäre wenn? Solcherart Gedankenspiele faszinieren seit jeher. Und deshalb hat der in Schifferstadt aufgewachsene Schauspieler, Regisseur und Autor Alexis Bug ein Stück über eine schräge, aber durchaus mögliche Trump-Dynastie an der Deutschen Weinstraße geschrieben: wenn nämlich der Großvater des heutigen US-Präsidenten reich aus Amerika zurückgekehrt und in seinem Heimatdorf geblieben

...