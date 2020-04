Alternative zur Chorprobe

Bei „Einfach Singen!“ mit Dieter Falk (oben) und Johannes Oerding ist Kreativität von Sänger und Chören gefragt. © Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien

Wegen Corona dürfen sich auch Chöre aktuell nicht zum Proben treffen. Eine Sektmarke hat daher die Aktion „Einfach Singen!“ ins Leben gerufen. Zusammen mit dem diesjährigen Paten der „Nacht der Chöre“, dem Singer-Songwriter Johannes Oerding, und dem musikalischen Leiter Dieter Falk soll Deutschland digital zum Singen motiviert werden. „Wir glauben, dass Singen gerade in dieser herausfordernden Zeit Zuversicht und Freude spendet. Und sind begeistert von der Kreativität, mit der so viele Hobbysängerinnen und -sänger für etwas Ablenkung von der aktuellen Situation sorgen“, sagt Oerding.

Das Motto ist #einfachsingen

Ob als Solist, mit dem Mitbewohner oder per Skype als Gruppe: einfach auf Facebook ein maximal einminütiges Video mit einem Oerding-Song bis zum 30. April in den Kommentaren posten oder auf Instagram mit dem Hashtag #einfachsingen versehen und @rotkaeppchensekt vertaggen. Es winken neben Videotutorials und einem virtuellen Meet & Sing mit Oerding zehnmal je zwei Tickets inklusive Reisekostenzuschuss und Unterkunft für die „Nacht der Chöre 2020“ sowie Überraschungspakete. „Wir freuen uns schon sehr auf die verschiedenen Aktionen“, so Oerding. „Besonders gespannt bin ich auf die kreativen Ideen rund ums distanziert-gemeinsame Singen in diesen Zeiten.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020