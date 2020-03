Alternativen fürs Zuhause

Die amerikanische Filmmetropole spürt die Krise ebenfalls stark. © A. Gombert/dpa

Im Katastrophenkino ist die Bedrohung der Menschheit durch Seuchen ein beliebtes Szenario. Doch nun stellt die Corona-Pandemie die Welt auf den Kopf – und macht Hollywood Angst. Der Unterhaltungsbetrieb liegt quasi lahm. Film- und TV-Produktionen werden gestoppt, Kinostarts weltweit abgesagt, Messen und Festivals gecancelt. Branchenexperten rechnen mit Kinokasseneinbußen von bis zu 20 Milliarden Dollar in diesem Jahr, wenn sich der Stillstand über mehrere Monate hinzieht. Der erste Einbruch kam im Januar mit der Schließung der Kinos in China.

Abgesagt wurde jetzt auch die NordArt, eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Die Schau in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein zieht jährlich 100 000 Besucher an und hätte Anfang Juni stattfinden sollen.

Klassik im Internet

Die Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrats, Ulrike Liedtke, hält eine Absage aller Kulturveranstaltungen aus Vorsorge für sinnvoll. Kulturelles Leben finde auch statt, wenn man ein Buch lese oder eine CD anhöre, es gebe auch Hauskonzerte im Internet. Sie hält finanzielle Hilfe vor allem für freie Künstler für notwendig, sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur. Entgegen kommen solchen Empfehlungen auch die Berliner Philharmoniker. Während der Schließung des Saals stellen sie mehr als 600 Konzerte kostenlos als Internet-Streams zur Verfügung in einer „Digital Concert Hall“. dpa

