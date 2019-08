Altort wurde zum begehbaren Konzertareal

Sommerhausen, bekannt und beliebt für seine Weinkultur ebenso wie für seine kulturellen Ereignisse, war Gastgeber eines einzigartigen Musikevents. Der gesamte historische Altort wurde sprichwörtlich zum begehbaren Konzertareal, der mehr als 2500 Musikfans begeisterte. Zeitversetzt fanden von sechs verschiedenen Künstlern insgesamt 26 Konzerteinheiten statt.

Der perfekt ausgeklügelte Festivalplaner ermöglichte es den Konzertbesuchern, sich ein individuelles Programm zu erstellen. Der zeitweise auftretende Regenschauer konnten keinen Besucher davon abhalten, sich bestens zu amüsieren, wunderbare handgemachte Musik unterschiedlichster Genres zu genießen und durch die romantischen Gassen von Bühne zu Bühne zu flanieren.

Reinhold Beckmann & Band stellte sein neues Programm „Freispiel“ vor, während die Simon & Garfunkel Revival Band mit weltbekannten Hits zum Mitsingen aufwartete. Wer die „Beatles“, die bekannteste „Boy-Band“ in einer modernen A-Capella- Version hören wollte, wurde von Les Brünettes in der St. Bartholomäus-Kirche verzaubert. Ob die rockigen Mozart Heroes aus der Schweiz oder die CubaBoarischen 2.0 rund um Leo Meixner, die bayerische Volksmusik und cubanische Salsa aufeinandertreffen ließen, die Besucher mehr anfeuerten, das können wohl nur die Besucher selbst beantworten. Vor beiden Bühnen wurde getanzt und gerockt – mit Regenschirm oder ohne. Gitarrenvirtuosität auf höchstem Niveau: völlig anders und vor allem einzigartig zogen die beiden Flamencogitarristen Café del Mundo rund um Tänzerin Azucena Rubio die Zuhörer in ihren Bann.

Herbert Löw als Verantwortlicher freute sich, dass dieses neue Musikereignis bei den Konzertbesuchern so toll ankam. Die Stimmung sei trotz fehlenden Sonnenscheins heiter und gelassen, und das musikalische Angebot hatte für jeden Musikliebhaber etwas anzubieten.

