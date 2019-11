Dieser Hilferuf verhallt nicht ungehört. Zu fordernd, zu bestimmend, zu verzweifelt erbittet der Chor das göttliche Eingreifen. Von Beginn an legt der Bachchor Mannheim bei der Aufführung von Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias“ in der Christuskirche alttestamentliche Glaubenswucht in seinen Gesang.

Mehr als 100 Stimmen malen das dramatische Geschehen um den Propheten in kräftigen

...