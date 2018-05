Am Abgrund des Lebens

Anzeige

Zwar herrscht in den schmalen Plexiglas-Korridoren, die Carola Reuther auf verschiedenen Ebenen vor die riesige Video-Leinwand hat montieren lassen, viel Bewegung, doch Leerläufe sind ebenso wenig zu übersehen wie oft künstlich überanstrengte Schauspielerei. Immerhin erhalten uns Celina Rongen (Lämmchen) und Benjamin Pauquet (Pinneberg) einige der Wärmezonen Falladas und damit andeutungsweise eine Liebe in gefühlskalten Zeiten.

Sie, eine sympathische Robuste, hat fest im Griff, was ihn, den stets abgehetzten Mann eher umwirft: das Leben. Ragna Pitoll, stark als Abteilungsleiter Jänecke im Kaufhaus Mandel, spielt auch Pinnebergs Mutter Mia, die rasch hysterisch reagierende Inhaberin eines zwielichtigen Etablissements, in dem Reinhard Mahlberg als Liebhaber und Gönner Jachmann zeigt, dass man zu den wichtigen Dingen des Lebens nur als alkoholisierter Komödiant Distanz gewinnen kann. Amelle Schwerk, ebenfalls in mehreren Rollen zu sehen, liefert von den rabiaten Auftritten des „Oberaufsehers“ Spannfuß eine erschreckend mitleidslose Einzelaufnahme und stattet Heilbutt, den Anhänger der Freikörperkultur und Kollegen Pinnebergs, mit einer wohltuenden Freundlichkeit aus.

Das Wir-Gefühl stärken

Am Ende bleibt die verständliche Sehnsucht nach einer gerechteren Welt. Celina Rongen hält zum Schluss als Kurierfahrerin einen Vortrag über Solidarität und die dazu notwendigen politischen Aktionen.

Man müsse das Wir-Gefühl stärken, meint sie, um so die Verlierer des kapitalistischen Systems vor dem sozialen Abstieg zu schützen. „Revolution“, sagen Mannheims Bürger auf den Bildwänden und heben den Arm mit der geschlossenen Faust. Fallada ist das nicht. Obwohl Lämmchen gestanden hat, bei der nächsten Wahl für die Kommunisten zu stimmen. Man kann über solche Schwarz-Weiß-Zeichnungen (hier die Armen, dort die Reichen) lächeln, weil da noch immer einer glaubt, die Welt verändern zu können. Jedenfalls wissen wir nach zwei Stunden nicht viel mehr als zuvor, begreifen die Ursachen unsere Defizite aber vielleicht gründlicher.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018