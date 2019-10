Am besten jetzt

Prognosen sind schwierig – besonders, wenn es um die Zukunft geht, hat mal ein Prominenter gesagt. Aber auch Bilanzen sind nicht unbedingt leicht zu ziehen. Erst ganz am Schluss lässt sich sagen, was das Beste an einer Sache, sagen wir: am Leben war. Es könnte aber sein, dass selbst dann nur momentweise ein Bestimmtes auf die eine gewisse Art erschiene – und gleich darauf etwas Anderes die höchste Wertigkeit beanspruchte.

In welchem Alter einem am ehesten Bestes widerfährt, ließe sich vielleicht in Japan erfragen, wo die meisten sehr alten Menschen leben. In jedem Fall aber beeindruckt uns Jüngere und Mittelalte der Elan der hohen Jahre. Musiker Rolf Kühn, der jetzt in Manheim ein bemerkenswertes Konzert gab, legt mit 90 Jahren unter dem Titel „The Best Is Yet To Come“ – das Beste kommt noch – ein Plattenset vor. Ein halbes Jahrhundert Musik umfasst es, darunter auch jüngste Einspielungen. Was folgt daraus? Das Beste scheint zu jeder Zeit möglich zu sein. Keine schlechte Perspektive – oder? Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.10.2019