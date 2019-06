Am Ende herrscht beim Maifeld-Derby Komfortrauschen

Der Auftakt des neunten Mannheimer Maifeld Derbys hat in zweifacher Hinsicht eine Tag- und eine Nachtseite – nur, dass sich Licht und Schatten anders verteilen als beim Tagesablauf: Das Indie-Popfestival am Reitstadion kommt am Freitagnachmittag zunächst etwas träge in Gang. Bei unangenehm schwüler Witterung tröpfeln die Besucher nach Öffnen der Tore um 15.30 Uhr eher, als dass sie sich

...