Am Puls der bewegten Zeit von früher

Bei der Beerdigung der Mannheimer Gitarrenlegende Hans Reffert im März 2016 hielt er die Grabrede zu Ehren seines langjährigen Freundes und künstlerischen Wegbegleiters. Nun hat der Liedermacher Bernd Köhler dem Verstorbenen sein neues Buch „Nachrichten vom Untergrund“ gewidmet. Darin finden sich zahlreiche Lieder und Texte, die zwischen 1967 und 1989 entstanden sind. Als die zentralen Themen der Zeit bezeichnet der Künstler im Vorwort „konkrete und schmerzhafte Aufarbeitungsversuche über die Nazizeit“ sowie den Krieg der USA in Vietnam. Seine Lieder handelten deshalb auch von der „daraus hervorgehenden Forderung nach grundlegenden sozialen und ökonomischen Veränderungen“.

In der 192 Seiten starken Sammlung, die von einem Verlag aus Ludwigshafen verlegt wurde, finden sich hauptsächlich Solidaritäts- und Widerstandslieder, die sich mit den damals aktuellen gesellschaftlichen Problemen befassen. So fordert Köhler in „Der Film reisst ab“ Freiheit für das Volk von Nicaragua, das 1978 unter der diktatorischen Regierung Somoza litt, und kritisiert in „Lehrer werden, das war sein Ziel“ das Berufsverbot für seinen Freund und Lehrer Ingo Hoppe. Die letzte Seite zeigt eine Vorschau auf die Fortsetzung „Haltlos“, die Lieder und Texte von 1990-2019 beinhalten soll.

Köhler, 1951 in Ludwigshafen geboren, lernt mit 16 Jahren Gitarre, schreibt erste Lieder und singt in einer Band. Unter dem Spitznamen „Schlauch“, den er aus Schulzeiten mitbringt, beginnt er ab 1967 bei politischen Aktionen der linken Szene und Liederfestivals zu spielen, sieben Jahre später veröffentlicht er seine erste eigene LP mit dem Namen „Schlauch singt“. Zu seinen zahlreichen politisch-musikalischen Projekten gehörte auch „Das kleine elektronische Weltorchester“ (kurz „ewo2“), das er mit Hans Reffert und Christiane Schmied gründete (Llux Verlag, 192 Seiten, 15 Euro).

