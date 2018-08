Am Stausee bleiben Zelte und Bühnen leer

Anzeige

Oberzent.Etwas Schlimmeres kann einem Festival zum zehnten Jubiläum kaum passieren: Einen Tag vor Beginn von Sound Of The Forest (SOTF) hat die neuerdings zuständige Stadt Oberzent gestern Mittag das viertägige Event abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage, erhöhter Waldbrandgefahr und der damit verbundenen Gefährdung der Festivalbesucher“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Behörden und die Veranstalter weisen darauf hin, dass „der Bereich um den Marbachstausee bis auf Weiteres für sämtlichen Publikumsverkehr aus „Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ gesperrt ist. „Wir raten allen Besuchern dringend ab, das Festivalgelände anzufahren“, betont Rekha Ober vom gemeinnützigen Verein Sound Of The Forest, der das Festival organisiert, auf Anfrage dieser Zeitung.

Veranstalter hätte spielen lassen

Die an der Popakademie ausgebildete SOTF-Sprecherin stellt klar, „dass wir den Beschluss der Behörden respektieren. Die Sicherheit von Mensch und Natur hat höchste Priorität.“ Trotzdem klingt sie am Telefon ein wenig fassungslos und stellt klar, dass sie das Festival nach der Erfahrung mit einigen heißen Sommern in den Vorjahren für durchführbar gehalten hat. „Aber dass es so lange so heiß war, ist schon eine Situation, die es noch nie gegeben hat“, signalisiert Ober Verständnis. Nicht ohne zu betonen, dass sie – anders als die Behörden – ihrem Publikum zugetraut hätte, auf Grillen, offenes Feuer und Rauchen an nicht ausgewiesenen Plätzen zu verzichten. Das sah ein Konzept unter anderem vor, das die SOTF-Macher erarbeitet hatten, nachdem die Absage bereits am Freitag konkrete Formen angenommen habe.