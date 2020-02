Amadeus im Mozartsaal

Überzeugte in Mannheim: Sänger Alexander Kerbst als Falco. © M. Klette

Von Martin Vögele

Im Gipfelsturm der Euphorie, als er es mit „Rock Me Amadeus“ ganz nach oben geschafft hat, an die Spitze der US-amerikanischen Single-Charts, erkennt der Sänger: „Von jetzt an geht’s bergab.“ Wir bezeugen hier eine Zerrissenheit der Seele, ein Pendeln zwischen Aufstieg und Fall, Rausch und Ernüchterung, die in „Falco - Das Musical” auch in personifizierter Form in Erscheinung tritt: Jeanny (gespielt und gesungen von Nike Tiecke) verkörpert, in Weiß gekleidet, gleichsam das lichte Element, Ana Conda (Stefanie Kock), völlig in Schwarz gehüllt, den Schatten, die gierig-dämonischen Einflüsterungen.

Die Dualitäts-Damen leisten Falco nicht nur Seite an Seite auf der Bühne im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens Gesellschaft, sondern wenden sich auch durchaus einmal via Garderobenspiegel-Übertragung an ihn. Alexander Kerbst schlüpft bei dem Gastspiel vor gut gefülltem Haus in die Rolle des Ausnahmemusikers Falco, der 1957 als Johann „Hans” Hölzl in Wien geboren worden war und 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben kam.

Kerbst macht das durchaus überzeugend, mit der gebotenen Exaltiertheit im Spiel und souverän im Gesang, wobei er überzeugend von einer Liveband und neunköpfigem Tanzensemble begleitet wird.

Aktives Publikum

Den narrativen Rahmen der Show gestaltet Sebastian Achilles in Rolle von Falcos Manager, der dessen Leben ab dem Zeitpunkt rekapituliert, als er ihn 1981 bei einem Auftritt mit seiner damaligen Band Drahdiwaberl sah. Eingebettet in die von original Videoeinspielungen flankierte Spiel- und Erzählhandlung finden sich neben Hits wie „Jeanny“, „Vienna Calling” und „The Sound Of Music“ auch unbekanntere Stücke wie „Emotional” oder „Cadillac Hotel“.

Nach dem regulären Show-Ende (mit dem postum erschienenen Song „Out Of The Dark“) gibt es als zusätzliche Schlagobers-Häubchen noch einmal „Rock Me Amadeus” und „Der Kommissar“, diesmal unter aktiver Mitwirkung des Publikums, welches das Ensemble nach dem Schluss-Stück „Europa“ mit reichlich im Stehen gespendetem Applaus verabschiedet.

