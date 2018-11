An den Wendepunkten des Lebens

Zu einer filmischen Weltreise lädt das Internationale Filmfestival erneut ein. Wie wäre es mit einem Abstecher nach Kanada? In einer Kleinstadt in Quebec lebt die attraktive Léonie, Hauptfigur in Sébastian Pilots drittem Spielfilm „The Fireflies are gone“ (die Glühwürmchen sind weg), und ihre Teenager-Sorgen sind nicht viel anders als die hierzulande.

Sie lässt sich durch den Alltag

...