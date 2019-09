An den Wendepunkten des Lebens

Manche wollen hoch hinaus, um ihr Ich zu finden. Beispielsweise auf den Gipfel des Mount Everest. Dort, so berichteten es Bergsteiger, verändere sich die Wahrnehmung des Menschen, dringe er angesichts der überwältigenden Natur zu Erkenntnissen vor, die ihm in den unteren Etagen verwehrt blieben.

Was also liegt näher, geht es um lebenswichtige Entscheidungen, als in eisige sauerstoffarme

...