An dieser Förderschule verschmelzen die Sphären

Anzeige

Es ist eine unbekannte Welt, in die die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a und 7b der Parkringschule St. Leon-Rot an diesem Morgen eintauchen. Gespannt sitzen sie im Halbdunkel, während Tobias Steinfeld, ehemaliger Feuergriffel-Stipendiat der Alten Feuerwache, in der Stadtteilbibliothek Herzogenried die ersten Zeilen aus seinem Debütroman vorliest, der vergangene Woche erschienen ist. Der 14-jährige Gymnasiast Paul soll ein Praktikum an einer Förderschule absolvieren, auf das er aber überhaupt keine Lust hat. Bei seiner Ankunft in der Schule wird er fälschlicherweise für den neuen Mitschüler Per gehalten und nimmt diese Rolle gerne an, um sich vor Arbeit zu drücken.

Steinfeld intoniert die Jugendsprache des Ich-Erzählers sehr glaubhaft. Bereits nach wenigen Minuten sind alle mittendrin, lachen, fiebern mit. Zu lachen gibt es viel im Jugendroman „Scheiße bauen: sehr gut“. Obwohl – oder vielleicht auch gerade weil – es um sehr wichtige Themen geht. „Der Ort Förderschule eignet sich gut, um Geschichten zu erzählen“, so Steinfeld, der während seiner Studienzeit selbst als Inklusionshelfer an einer Förderschule tätig war. „Weil die Örtlichkeiten anders sind, als die meisten das kennen. Wenn ich vorlese, merke ich, dass das die Leute interessiert.“ Die meisten wüssten nicht, wie es in einer Förderschule eigentlich aussehe.

Zwei getrennte Welten

„Das Spannende war, eine Figur zu entwickeln, der es genauso geht, die mitten rein geworfen wird, orientierungslos ist, sich mit allem arrangieren muss. Und plötzlich von allen Seiten selber erfährt, wie es sich anfühlt, behandelt zu werden wie jemand, der behindert ist.“ Hauptthema des Buches sei die Gegenüberstellung zweier getrennter Welten: der Welt der Förderschule und der anderen Welt, „die die meisten Leute als die ‚normale’ Welt beschreiben.“