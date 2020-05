Im Vergleich zu dem zunehmenden Treiben der Innenstadt vor den Türen der Kunsthalle, erwartet die Besucher in der Eingangshalle eine angenehm kühle Ruhe. Leer und still ist es. Zu hören ist lediglich das Ticken der an der hohen Decke rotierenden Uhr, und hin und wieder ein schiefes Quietschen einer Violine aus einer Installation im Obergeschoss, zu der der Zutritt noch untersagt ist. Es ist

...