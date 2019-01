Andere Länder, andere Sitten: Von Bräuchen, Skurrilem und Eigenheiten

Wir Deutschen wissen, was uns auszeichnet, für was wir im Ausland oftmals bekannt sind und welche Ansichten reine Klischees sind und an welchen wiederum doch einiges dran ist. Außerdem haben wir selbst so unsere Meinung über verschiedene Länder und Kulturen – seien das die Amis, die Skandinavier oder unsere europäischen Nachbarn. Natürlich sind nicht alle "Amis" gleich, genauso wenig wie wir Deutschen das sind oder andere Europäer. Und dennoch hat jedes Land nun einmal seine eigene Kultur, seine eigenen Sitten, ein oder mehrere Alleinstellungsmerkmale und seine ganz eigenen Bräuche. Außerdem sagt man sich dies und das nach auch aus bestimmten Gründen nach und denkt aus jenen Gründen auf eine bestimmte Weise über seine Nachbarn oder Länder am anderen Ende der Welt. Wofür Länder genau bekannt sind, was über andere wiederum kaum einer weiß und welche skurrilen Gesetze, Gewohnheiten und Verhaltensweisen sich wo finden lassen, wollen wir in diesem Beitrag an einigen ausgewählten Ländern exemplarisch aufzeigen.

Wir Deutschen

Pünktlichkeit und Disziplin

Geht man ganz objektiv nach den Dingen, die Deutschland gegenüber anderen Ländern auszeichnet, so entsteht ein eher positives Bild. Die weiter oben im Text verlinkte "Weltkarte der Superlative", für welche in den Medien Artikel untersucht wurden, die den Ländern Superlative und Besonderheiten zuschreiben, verknüpft Deutschland mit der Eigenschaft, dass es hier den "besten Reisepass" gibt. Denn der deutsche Reisepass wird in ganzen 158 Staaten anerkannt. Das kann nur Singapur noch toppen – allerdings wird Singapur mit den "gesündesten Menschen" verknüpft (was wohl tatsächlich stimmt). Natürlich handelt es sich bei dieser Feststellung aber um keine wissenschaftliche Analyse; genauso wenig, wie es sich bei dem Bild, das andere Länder über uns haben, um absolut glaubhafte Fakten handelt. Wie sieht es denn beispielsweise mit der Pünktlichkeit und Disziplin aus, die hierzulande ja nach Meinung vieler so verbreitet ist?

Pünktlichkeit scheinen viele Deutsche tatsächlich größer zu schreiben, als etwa die meisten Südländer. Trifft man sich in Spanien gegen 15 Uhr, kann es schon einmal 16 Uhr werden, bis alle da sind. Die Hitze und das alles. – Womit wir schon wieder bei einem Klischee wären. Aber zurück zu uns Deutschen: Wenn auch nicht jeder Deutsche so pünktlich ist, wie ein Uhrwerk, geben sich die meisten doch eine Menge Mühe damit. Knapp 85% der Deutschen behaupten, Termine ernst zu nehmen und dies auch von anderen zu erwarten. Diszipliniert, ordnungsliebend und korrekt dagegen sind wir eher weniger. So würden beispielsweise 71% der deutschen Fußgänger eine rote Ampel überqueren, auch wenn immerhin 14% der Autofahrer lieber umkehren würden, als über eine dauerhaft rote Ampel zu fahren. 61% sind außerdem sogar der Ansicht, dass es zu viele Gesetze und Verordnungen gibt und 39% sind schon einmal schwarzgefahren.

Die Begrüßungsform in Deutschland wird stetig herzlicher.

Prüderie und soziale Kälte

Und auch was die soziale Kälte angeht, die dem deutschen Gemüt nachgesagt wird, zeigen Umfragen ein anderes Bild: 82% der Deutschen kuscheln zum Beispiel gerne. Und auch was die Begrüßung angeht, nähern wir uns den Südländern immer mehr an. Das als distanziert geltende Händeschütteln ist nicht mehr so angesagt; stattdessen begrüßen sich acht von zehn Frauen mit Küsschen rechts, Küsschen links oder einer Umarmung. Bei den Männern ist es zumindest ein Drittel, dass sich derart herzlich begrüßt. Der Mehrheit der Deutschen geht es aber offensichtlich immer noch nicht freundlich genug zu – ganze 47% finden, dass man sich in Deutschland zu wenig umarmt.

Bier in Deutschland

Und dann wäre da natürlich noch unser angebliches Lieblingsgetränk – das Getränk, für dessen Konsum manche Urlauber sogar – vorzugsweise im Oktober – extra nach Deutschland reisen: Das Bier. Meistens wird es, eben aufgrund des Oktoberfests, mit Lederhosen, Dirndl, Bratwurst, Sauerkraut und Brezeln in Verbindung gebracht. Wobei es auch mal deutlich skurriler im Geschmack sein kann. Aber sind wir wirklich ein Volk der Biertrinker?

Was feststeht: Die Deutschen haben eine lange Brautradition, viele gute Brauereien und trinken sicherlich gerne ab und an ein kühles Blondes. Allerdings würden, wenn sie sich entscheiden müssten, 57% der Deutschen ein Glas Wein einem Bier vorziehen. Es wird zwar mehr Bier, als Wein, gekauft, dennoch schätzt der Durchschnittsdeutsche den Wein höher, als den Gerstensaft.

Schließen wir mit dem guten Tropfen hier ab und widmen wir uns an dieser Stelle anderen Ländern, werfen auf einige einmal einen neuen Blick und schauen bei anderen, wie genau es zu bestimmten Klischees kam und was davon heute zu halten ist.

Die Südländer

Spanien – Mayonnaise und der dritthöchste Inselvulkan

Fangen wir bei unseren spanischen Nachbarn an und lassen wir den Stierkampf, den Flamenco und die Sangria beiseite und widmen uns interessanten Fakten und Theorien, die vielleicht nicht jeder kennt. Denn nicht alle Spanier haben mit genannten Dingen etwas am Hut – manche verabscheuen die Tierquälerei sogar, können nicht tanzen und bevorzugen eher den Wein.

Tatsächlich aber essen die meisten Spanier gerne kleine Kartoffelstückchen, die sogenannten Patatas Bravas. Und was gibt es dazu? Natürlich Aioli. Diese Aioli wiederum, so lautet eine verbreitete Theorie, ist die Urmutter der Mayonnaise. Entgegen der Auffassung, die Griechen, Holländer, Deutschen oder vor allem auch Franzosen haben diese erfunden, besagt die Theorie, dass die Mayo aus der Aioli Kataloniens, also aus dem Anrühren von Öl mit Knoblauch, hervorgegangen ist. Andere wiederum behaupten, die Mayonnaise sei nach der Hafenstadt Mahón auf Menorca benannt worden. Nachdem die französischen Truppen im siebenjährigen Krieg über die Briten siegten, sollen sie zur Siegesfeier eine bis dahin unbekannte, kaltgerührte Soße kreiert und zurück nach Frankreich mitgenommen haben. Also doch die Franzosen in Spanien? Niemand weiß es so genau.

Was man aber ganz sicher weiß: Der Pico del Teide, der auf der – im Vergleich zu anderen Inseln doch recht kleinen – spanischen Insel Teneriffa in der Mitte der Insel thront, ist der dritthöchste Inselvulkan der Welt. Ganze 3718 Meter ragt er über den Meeresspiegel in die Wolken und übertrifft damit auch alle anderen Berge Spaniens.

Frankreich – Kein Schwein namens Napoleon!

Auch Frankreich hat mehr zu bieten, als Baguettes, Käse und Franzosen, die keine andere Sprache, als ihre eigene lernen und sprechen wollen. Letzteres ist nämlich beispielsweise ein typisches Klischee, das Deutsche über Franzosen haben, an dem aber nichts dran ist. Im Gegenteil: Mehr französische Jugendliche als deutsche sprechen Englisch. Während es nur 92% aller Jugendlichen in Deutschland sind, sind es 95% jener in Frankreich.

Aber was haben die Franzosen denn nun Spannendes zu bieten das viele von uns gar nicht kennen? Ein kurioses Gesetz zum Beispiel, das wir hier erläutern möchten: In Frankreich ist es verboten, ein Schwein auf den Namen Napoleon zu taufen. Kein Witz. Der einstige französische Feldherr machte sich zwar damals durch seine Streifzüge in Europa auch im eigenen Land einige Feinde. Allerdings stand auf die Beleidigung des Kaisers der französischen Republik eine hohe Strafe. Ein gewitzter Bauer umging diverse Verbote geschickt und nannte ein Schweinepaar nach Napoleon und dessen Frau. Ab diesem Zeitpunkt beschloss die Regierung zusätzlich per Gesetz, dass kein Schwein den Namen des Generals und Kaisers tragen dürfe. Das Gesetz gilt wohl bis heute.

Die skandinavischen Nachbarn

Dänemark – Was ist eigentlich "Hygge"?

Eines der kleinsten Länder Europas, das gute Dänemark, ist bei vielen Menschen für seine allgemeine Freundlichkeit bekannt. Macht man dort Urlaub bestätigt sich dieses Gerücht. Alleine die Häufigkeit des Worts "Tak", was "Danke" bedeutet und die man erlebt, wenn man mit Einheimischen spricht, zeigt, wie höflich die Dänen sind und wie willkommen Reisende bei ihnen sind. Und das trifft vor allem auch auf fremde Kinder zu: Wer mit seinen Kleinen nach Dänemark reist, kann davon ausgehen, dass einem überall die Türen offenstehen. Viele Ferienhäuser sind extra auch für kleine Gäste eingerichtet. In Restaurants gibt es fast immer spezielle Kinderangebote und in jeglichen öffentlichen Einrichtungen finden sich Spielecken, in denen der Nachwuchs sich austoben kann, während die Erwachsenen langweilige Dinge erledigen. Unzählige Kindergärten und Kindertagesstätten sorgen außerdem dafür, dass kaum einmal ein Kind irgendwo auf einen Platz warten muss.

Das dänische Wort "Hygge" übrigens, welches man immer wieder hört, hat weder etwas mit Hügeln, noch mit Schluckauf zu tun. Es beschreibt stattdessen ein Lebensgefühl, das viele Dänen miteinander teilen: Es geht darum, sich eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, in welcher genug Zeit für die schönen Dinge des Lebens ist. Typische "Hygge-Abende" sind solche, an denen die Dänen einige enge Freunde einladen, in trauter Runde bei Kerzenschein und Smørrebrød zusammensitzen und nette entspannte Gespräche führen.

Schweden – Möbel und Mode

Während es in Dänemark eher gemütlich zugeht, nehmen wir Schweden als ein Land der Kreativen und Aktiven sowie der Stilbewussten wahr – zumindest, wenn es um Möbel und Mode geht. Und das ja auch nicht ganz ohne Grund.

So gehört der Einrichtungskonzern IKEA heute zu den wohl bekanntesten Möbelkonzernen der Welt. Auf der firmeneigenen Website ist zu lesen, dass über 2 Milliarden Menschen jährlich die Website des Konzerns besuchen, dass sich 355 IKEA Einrichtungshäuser in 29 Ländern der Welt finden und dass alleine mit dem Essen, das in diesen Einrichtungshäusern angeboten wird, in einem Jahr fast 2 Milliarden Euro Umsatz generiert werden. Was viele dagegen nicht wissen: Das Unternehmen startete, wie manch anderes große Unternehmen (vor allem, wenn man an Technik-Konzerne, wie Microsoft oder Apple denkt), in einer kleinen Garage, bzw. auf einem kleinen Hof. Der damals 17-jährige Ingvar Kamprad gründete das Unternehmen 1926 auf dem Hof der Eltern und versandte anfangs verschiedenste Produkte, bis sich Anfang der 50er Jahre auf Möbel konzertiert wurde. Damit diese unbeschädigt bei den Käufern ankommen, wurde das noch heute gängige IKEA-Konzept entwickelt: Das Möbel in Einzelteilen zerlegt und in flachen Kartons liefern und mit einfacher Anleitung vom Kunden selbst zusammenbauen lassen. Wer hätte gedacht, dass sich diese einfache Idee zu etwas entwickelt, was heute absolut gängig und nicht mehr wegzudenken scheint?

Mit der schwedischen Mode ist es ähnlich, aber doch anders. Hier gibt es nicht etwa ein großes schwedisches Modehaus, das kaum Konkurrenz hat. Auch, wenn H&M wohl inzwischen ebenfalls auf der ganzen Welt ein Begriff sein dürfte und einen jährlichen Umsatz von etlichen Milliarden Euro generiert. Stattdessen speist sich der legendäre Ruf der schwedischen Mode aus zwei Tatsachen:

1. Zum einen gibt es eben, neben H&M, auch noch etliche größere, wie kleinere Modemarken, die entweder schon auf globalem Markt agieren oder die nach und nach bekannter werden und die sich oftmals durch ihre Qualität oder durch ihre Kreativität und ihre Relevanz in der Modeszene gegen viele Marken anderer Länder behaupten können. Neben bereits großen Modebrands, wie "Acne", "Tiger of Sweden" oder "Filippa K" entstehen auch immer mehr junge Marken, wie etwa "SWEET SKTBS", die weite und lässige Schnitte mit cleverem Colour Blocking, Prints und Mustern kombinieren und so die Modeszene auf Trab halten. Es ist davon auszugehen, dass Schweden auch in Zukunft ein Land der aufstrebenden Fashionbrands bleiben dürfte.

2. Und zum anderen werden vor allem schwedische Frauen immer wieder auch von uns Deutschen für ihr Stilbewusstsein und ihre Mode beneidet. Das Geheimnis liegt aber nicht unbedingt im besseren Geschmack oder der größeren Auswahl in genannten Modegeschäften – schließlich lässt sich die meiste Kleidung heute bequem online bestellen. Stattdessen wenden die Schwedinnen einfach nur die richtigen Tricks an. So probieren sie deutlich mehr aus, als wir Deutschen, kombinieren dabei vielleicht auch einmal Farben, mit denen sie zunächst danebenliegen, lernen dann aber aus ihren Fehlern; sie schichten mehrere Teile clever übereinander und vor allem setzen sie den Fokus in den meisten Outfits auf die Taille. Mit einem um ein Kleid oder langes Oberteil gebundenen Gürtel oder einem Taillenrock, bzw. einer hochsitzenden Jeans wird so die Weiblichkeit betont – egal, welche Figur man hat. Das ist weniger mutig, als selbstbewusst und kann sicher als Vorbild für alle unsicheren Deutschen dienen.

Finnland – Seen und verrückte Sportarten

Die spinnen, die Finnen? Zumindest ein wenig, wenn es um die finnischen Sportarten geht. Neben normalen Dingen, wie Fußball, Handball oder Schwimmen gibt es in Finnland nämlich auch die Weltmeisterschaft im Frauentragen. Dabei reisen Pärchen aus allen möglichen Ländern an, um sich gegen Finnen im Wettstreit zu messen. Und wie der Name schon sagt tragen die Männer dabei ihre Frauen durch die Gegend; genauer: über einige Hindernisse in Sonkajärvi im Juli jeden Jahres. Doch damit nicht genug, die Finnen gehen auch auf Mosquito-Jagd, messen sich im Handy-Weitwurf, im Sumpf-Fußball, im Gummistiefel-Weitwurf oder auf Luftgitarren-Weltmeisterschaften.

Wofür sie dagegen nichts können, wovon aber alle Urlauber nicht nur amüsiert, sondern auch wirklich begeistert sind, sind die 187.888 Seen, die sich in Finnland finden. Richtig gehört, es sind unzählige Seen und mehr als sonst auf der Welt, die in Finnland bestaunt werden können. Inseln sind es übrigens nur 9000 weniger: 178.888 Inseln hat das skandinavische Land zu bieten.

Die USA – Nur Burger, Waffen und Baseball?

Wechseln wir die Kontinente und werfen wir einen Blick auf das Verhältnis zwischen den Amerikanern und uns Deutschen. Auch hier ist klar: Da gibt es einiges an Klischees, mit denen aufgeräumt werden muss.

Wie anfangs schon erwähnt, ist das Klischee über uns Deutsche, dass wir ein prüdes, pünktliches, biertrinkendes Volk in Dirndl und Lederhosen sind, doch bei vielen Ausländern verbreitet. Die meisten Amis allerdings sind sich dieser Klischees doch bewusst – auch, wenn sie gegen deutsches Bier und die generelle deutsche Mentalität, insofern sie denn vorhanden ist, gar nichts haben. Im Gegenteil: In der Regel sind Deutsche in den USA gern gesehene Gäste und genauso gerne kommen Amis auch nach Deutschland. Die viel spannendere Frage ist: Müssen auch wir unsere Meinung überdenken und uns von dem Bild der burgeressenden und waffenbesitzenden Baseballfans entfernen? Die Antwortet lautet: Jein!

Nicht nur sind Klischees, die das Kulinarische betreffen, in den meisten Fällen nicht haltbar und erleichtern die Völkerverständigung eher weniger, sie treffen auch einfach nicht immer zu. Dennoch ist was dran an dem Bild der übergewichtigen Kinder, die in den USA rund um die Uhr Fast Food in sich hineinstopfen. 2015 waren einer Studie zufolge weltweit etwa 108 Millionen Kinder und 604 Millionen Erwachsene fettleibig. Bei der Rate fettleibiger Kinder sowie junger Erwachsener sind unter den 20 bevölkerungsreichsten Ländern die USA mit einem Anteil von 13% deutlicher Rekordhalter. Dass fast alle Fast-Food-Ketten einen 24 Stunden Burger-Service anbieten, macht das Ganze nur noch schlimmer.

Essen wirklich so viele amerikanische Kinder zu viele Burger? Schaut man sich die Statistiken der Übergewichtigen an, kann man dieses Klischee leider nur bejahen.

Und wie sieht es mit dem Baseball aus? Der ist nun tatsächlich längst nicht mehr so heilig für die Amis, wie wir Deutschen denken. Im Gegenteil: Das Interesse für Baseball sinkt. Das liegt daran, dass der Sport vielen Menschen im digitalen und schnelllebigen Zeitalter schlichtweg zu lahm wird. Bei Football, Eishockey und Basketball geht es da schon deutlich schneller zu, was sich auch in den Zuschauerzahlen bei den entsprechenden Turnieren niederschlägt.

Das gibt’s nur in Asien

Weil es doch am schönsten ist, sich Skurrilitäten aus anderen Ländern vorzustellen, wollen wir zum Abschluss noch einige davon aufzählen. Und wo fängt man da am besten an als in Asien?

In Japan werden nicht nur die Schuhe beim Betreten des Hauses ausgezogen und es wird zu Hausschuhen gewechselt, beim Betreten des Badezimmers werden auch noch einmal separate Toilettenschuhe angezogen

Wenn man in Japan übrigens mit einer Geste "Nein" sagen möchte, schüttelt man nicht den Kopf, sondern wischt mit der Hand wie ein Scheibenwischer vor dem Gesicht herum

In China am Tisch zu schmatzen, zu schlürfen und sich die Nase zu putzen ist ganz normal. Anders als bei uns ist das sogar ein Zeichen der Höflichkeit und der Beweis dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen und dass es schmeckt

Auch auf den Boden zu spucken ist in China nichts, was als unartig angesehen wird. Denn viele Chinesen glauben, dass es ungesund ist, den eigenen Schleim wieder herunterzuschlucken

In Thailand kleiden sich viele Menschen nach einer Tradition aus der hinduistischen Mythologie. Diese gibt für jeden Wochentag eine ganz bestimmte Kleidungsfarbe vor.

Andere Skurrilitäten aus aller Welt

Doch auch in anderen Ländern der Welt geht es aus Sicht der Deutschen skurril zu: