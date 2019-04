Anders mit vertrauter Stimme

Es ist eine sehr vertraute Stimme, aber eine ganz neue Situation, die wir im Casino des Mannheimer Capitol erleben: Eddi Hüneke tritt hier auf, wohlbekannt als Bariton der 2017 aufgelösten A-cappella-Erfolgsband Wise Guys. Während sich drei seiner Bandkollegen (Dän Dickopf, Nils Olfert und Björn Sterzenbach) nach dem Wise-Guys-Ende mit zwei weiteren Vokalisten zu einer Gesangsgruppe namens Alte Bekannte zusammengeschlossen haben, veröffentlichte Hüneke vor etwas über einem Jahr ein Solo-Album mit dem programmatischen Titel „Alles auf Anfang“ und kehrte damit im Alleingang auf die Bühne zurück.

Das heißt: Auch wenn die begleitende Konzertreise als Solo-Tour firmiert, ist Hüneke im fast vollbesetzten Casino doch alles andere als allein – schließlich kommt Mitmusiker Tobi Hebbelmann als Keyboarder, Co-Sänger, Bass-Ukulele-Spieler und Perkussionist hierbei eine überaus gewichtige und gestaltende Rolle zu. Hüneke selbst singt nicht nur, sondern spielt auch Akustikgitarre und Ukulele und bedient einen sogenannten Looper, etwa um rhythmische Beatbox-Schleifen einzusingen. Der musikalische Raum wird mithin durchaus reichhaltig dekoriert in diesen knapp zwei Casino-Konzertstunden.

Publikum als Chor

Die Lieder sind mal doppelbödig keck („Daumenpause“), mal mit augenzwinkerndem Disco-Schwung gestaltet („Kein Bock auf Tanzen“), mal gefühlvoll-balladesk („Mit dir will ich fliegen“), mal nachdrücklich aufrüttelnd („Mach das Maul auf“). Und beim Sehnsuchtsort-Song „Sansibar“ bekommen die beiden auch ohne Looper, dafür mit Publikumshilfe einen veritablen mehrstimmigen Chor zustande.

Daneben gibt es auch Coverversionen wie „You Raise Me Up“ und eine Adaption von Hermann Hesses Gedicht „Stufen“, obendrein bestimmen die Besucher eine „Tobi-Eddi-Challenge“, bei der das Duo „Hänsel und Gretel“ in verschiedenen Musikstilen interpretieren muss. Alles in allem: ein munterer, kurzweiliger und musikalisch ansprechender Neustart für den gebürtigen Londoner Eddi Hüneke.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019