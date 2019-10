Andreas Kümmert live in der Posthalle

Mit einer bunten Mischung all seiner Alben und der ein oder anderen Überraschung wird Andreas Kümmert im Duo am Mittwoch in der Würzburger Posthalle auftreten.

Nach dem mit Gold ausgezeichneten Top 3-Album „Here I Am“ und dem ebenso gefeierten 2016er Nachfolger „Recovery Case“ machte Andreas Kümmert im letzten Jahr den Weg frei für seinen nächsten Schaffensabschnitt. Auf seinem im Sommer veröffentlichten Album „Lost And Found“ entfernt sich Kümmert einen ganzen Schritt von seinen einstigen Singer/Songwriter-Wurzeln, um sich einer genreübergreifenden Vielfalt neuer und moderner Einflüsse zu öffnen: Angefangen bei swingendem Neo-Soul, über hoch ansteckenden Funk, bis hin zu opulent orchestrierter Popmusik und gefühlvollen Gospel-Einflüssen spannt er seinen stilistischen Bogen – das alles, ohne sich selbst auch nur einen Moment lang untreu zu werden. Eine musikalische Weiterentwicklung, die größer wohl nicht sein könnte.

Wie sehr die Musik bei ihm Herzblut bedeutet, wird auch auf der Tour „Something In My Heart“deutlich. So wie sein eigenes Herz, von denen gleich mehrere in seiner Brust pochen: „Ich hatte schon immer einen breitgefächerten Musikgeschmack. Und ich habe erkannt, dass die Musik die treibende Kraft in meinem Leben ist. Sie lässt mein Herz schlagen“, wie Kümmert auch kürzlich mit seiner ersten Singleauskopplung „Keep My Heart Beating“ gezeigt hat; seiner ganz persönlichen kreativen Reanimation nach einer langen künstlerischen Durstrecke. „Ich probiere mich heute viel stärker aus, als noch vor ein paar Jahren. Ich will mich nicht selbst limitieren“ sagt Kümmert.

