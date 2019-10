Andreas Kümmert und Band beackerten das Blues-Feld

Die Band „The Ron Lemons“ um Sänger Andreas Kümmert gab am Samstag auf der Wertheimer Burg ein Konzert vor rund 170 Zuhörern.

Die „Ron Lemons“ sind „Unterfrankens lauteste Punkrock-Bluesband“. Zumindest wenn es nach Frontmann Andreas Kümmert geht, der seine Band bei ihrem Auftritt in Wertheim mit diesen Worten ankündigte. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Ulli Biber am Schlagzeug und Asbjörn Gärtner am Bass lieferte er im gut besuchten Löwensteiner Bau der Wertheimer Burg vor rund 170 Zuhörern zwei Stunden lang kraftvolle Blues- und Bluesrock-Rhythmen. Und hielt dabei Wort. Denn es stellte sich schnell heheraus, dass Kümmerts einleitende Beschreibung keineswegs eine Untertreibung war. Vor allem in den vorderen Reihen waren die Trommelfelle der Zuhörer angesichts der schieren Lautstärke ordentlich gefordert, was dann auch einige dazu veranlasste, sich einen Platz weiter hinten oder auf der Terrasse vor dem Saal zu suchen.

Doch abgesehen von diesem mehr oder weniger großen Wermutstropfen gab es wenig zu beanstanden. Musikalisch zeigten Kümmert und seine beiden Bandkollegen einen einwandfreien, sehr kompetenten Auftritt, der vom Publikum dementsprechend mit freundlichem Applaus belohnt wurde. Im Repertoire der drei Musiker fanden sich an diesem Abend neben einigen Eigenkompositionen vor allem jede Menge große Namen, welche die Musik der 1960er- und 1970 geprägt hatten.

Los ging es beispielsweise mit dem Titel „Crossroads“ von Bluesrock-Legende Eric Clapton, seines Zeichens 17-facher Grammy-Gewinner. Nicht fehlen durfte natürlich auch Jimi Hendrix. Für ihren Auftritt hatten sich die drei Musiker seine Rockhymne „The wind cries Mary“ aus dem Jahr 1967 ausgesucht. Daneben hatten sie unter anderem auch Songs von Led Zeppelin, ZZ Top, AC/DC, Otis Redding und The Doors im Programm.

Sein ganzes Können zeigte Kümmert, Sieger der dritten Staffel der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“, dann nochmal kurz vor Schluss. Bei seiner Version von Jimi Hendrix’ „Hey Joe“ präsentierte der Sänger sein unverkennbares Talent in vollem Umfang und sorgte damit für einen echten Stimmungshöhepunkt. Vor allem die älteren Semester im Saal fanden sichtlich Gefallen an der Darbietung des Songs, der bei nicht wenigen wohlige Erinnerungen an die eigenen wilden Jugendjahre geweckt haben dürfte.

Selbstverständlich durften die Musiker anschließend nicht ohne eine Zugabe von der Bühne, welche zuvor lautstark gefordert worden war. Mit einer beachtlichen Interpretation des Doors-Klassikers „Break on through“ verabschiedeten sich die „Ron Lemons“ vom Wertheimer Publikum.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.10.2019