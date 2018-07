Androgyne Helden tragen Unterwäsche

Anzeige

Das Nibelungenlied hatte es nie leicht, wurde es in seiner Rezeptionsgeschichte doch immer auch missverstanden und verschandelt. Und das scheint wie Siegfried, Blut und Tod zum Stoff dazuzugehören.

Gewann beim letztjährigen und zweiten Nachwuchswettbewerb für junge Autoren bei den Nibelungen-Festspielen in Worms der österreichische Maximilian Lang mit seinem Stück „Last Exit: Hunnenland“, durfte er sich dieses Jahr auf die Uraufführung seines Stückes im Wormser Theater unter der Regie von Charlotte Sprenger freuen. Lang setzt im zweiten Teil des Nibelungenlieds an und erzählt in westernhafter und doch psychologisierender Verdichtung vom letzten Moment, in dem das Blutbad der Sage hätte verhindert werden können. Sprenger gestaltet daraus einen Klamauk, der meta-theatral sein möchte.

Das Publikum sitzt so auf der Bühne und die drei Schauspieler klettern rennen und stolpern durch den Zuschauerraum. Allesamt in bunte Sportunterwäsche gekleidet und mit blonder Langhaarperücke ausgestattet, sind das androgyne Wesen, die reichlich Gefühle zeigen. Johannes Benecke als Hagen und Matthias Luckey als Gunter führen mit ihrem Spiel, wenn sie denn dürfen, da direkt in die Abgründe ihrer und unser aller Seele. Doch zu viel Tiefgang verhindert Sprenger, indem sie ordentlich mit slapstickhaften Einlagen würzt.