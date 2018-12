Angelika Milster singt in Würzburg

Angelika Milster lädt bei ihren weihnachtlichen Kirchenkonzerten unter dem Titel „Hoffnung“ zu einem faszinierenden und bezaubernden Hörerlebnis, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Weihnachtslieder auf bekannte Musicalmelodien treffen. Angelika Milster singt am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Würzburg. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018