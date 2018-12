Angemessen pathetisch musiziert

Teodor Currentzis trägt gerne Anzüge. Auf dem Foto im Programmheft jedoch einen dicken Wintermantel. Schließlich muss er einem harschen Schneetreiben die Stirn bieten: Tschaikowskys e-Moll-„Schicksalssinfonie“ und Schnittkes Bratschenkonzert, das Todesahnungen musikalisch durchleidet. Zwei Werke voller orchestralem Existenzialismus.

Jeder Dirigent wird dabei auch zum Seelenarzt, obgleich Currentzis vor dem SWR-Orchester oft eher den Ausdruckstänzer gibt. Mit expressiver Gestik kostet er die Brüche in der Fünften von Tschaikowsky bis zur Neige aus, mit breiten Tempi und gedehnten Luftpausen, bei denen er im Mozartsaal des Rosengartens manchmal in gebückter Haltung festzufrieren scheint.

Überlebensgroß

Dann wieder schütteln ihn Dämonen durch. Alles wirkt überlebensgroß, aber der Fünften von Tschaikowsky ist das ja nicht fremd: Mitten im träumerischen, friedliebenden zweiten Satz kehrt das „Schicksalsmotiv“ krachend zurück – was bei Currentzis sehr nach Katastrophe klingt. Mit spitzem Interpretationsbesteck erforscht er nicht, was diese orchestrale Welt im Innersten zusammenhält, sondern was sie gefährdet.

Dem von Haus aus divergenten Schlusssatz hört man daher nicht ganz sorgenfrei entgegen, doch man wird vom SWR-Orchester, das identifikatorisch mit dem Dirigenten atmet, eines Besseren belehrt. Enormer rhythmischer Aplomb und klare Stimmverläufe sorgen für Geschlossenheit.

Intensiv musiziert

Das Publikum huldigt Currentzis, wie es sich wohl mancher Popstar wünschen würde. Doch auch Antoine Tamestit, Bratschen-Solist in Schnittkes dunkel-schwierigem Konzert, wird von den Mannheimern gefeiert: für ein Musizieren auf der Intensivstation, instrumentale Herzattacken inklusive. Und für Abschnitte, die wie ein milder, fast schon jenseitiger Lebensrückblick wirken. Zutiefst menschlich allemal. Das gilt auch für die zweite Zugabe: Henri Vieuxtemps’ c-Moll-Capriccio, Akrobatik und Romantik suggestiv vereinend.

