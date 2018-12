Angesehener Architekt

Architekt David Chipperfield plante die neue Empfangshalle. © dpa

Der britische Stararchitekt David Chipperfield feierte – kurz vor seinem heutigen 65. Geburtstag – die Fertigstellung zweier neuer Werke: Die Royal Academy of Arts in London erstrahlt anlässlich ihres 250-jährigen Bestehens in neuem Glanz – die Planung des mehrjährigen Umbaus beschrieb Chipperfield als „dreidimensionales Puzzle“. Am vergangenen Donnerstag sind in Berlin die Schlüssel für die neue James-Simon-Galerie übergeben worden. Das transparente Beton-Glas-Gebäude ist Teil seines Master-Bebauungsplans für die Museumsinsel der Hauptstadt. Nach einer pannenreichen Bauzeit soll es jetzt noch ein halbes Jahr lang dauern, bis das zentrale Empfangsgebäude der Berliner Museumsinsel mit der notwendigen Technik ausgestattet ist, um seine Funktion zu erfüllen. Es soll ab Sommer kommenden Jahres für Besucher geöffnet sein. dpa

