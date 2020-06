Angst beim Duschen

Bei „Psycho“ hat sich Alfred Hitchcock, der „Master of Suspense“, einer ganz besonderen Spannung also, selbst übertroffen. Der Film, der vor genau 60 Jahren – am 16. Juni 1960 – in New York Premiere feierte, ängstigte ein Millionenpublikum, brachte dem britischen Regisseur den Ruf als „Horrorfilmer“ ein – und bescherte ihm seinen größten Erfolg an den Kinokassen. Der Film brach mit vielen Hollywoodregeln – und machte Duschen unbeliebt.

Wenige Szenen der Filmgeschichte sind so unter die Haut gegangen: Während Marion Crane (Janet Leigh) im einsamen Bates Motel unter der Dusche steht, dringt eine dunkle Gestalt ins Badezimmer ein, der Vorhang wird weggerissen. Die blonde Frau lässt einen gellenden Schrei los, dann sticht der Mörder mit einem Messer immer wieder auf sie ein. Dabei zeigte Hitchcock bewusst nicht, wie das Messer in das Opfer eindringt. Den cineastischen Grusel erzeugt die immer schneller werdende Stichsequenz, dazu das Stakkato der schrillen Streichermusik und das mit Wasser vermischte Blut im Abfluss, das mit langsamer Blende in das weit aufgerissene Auge der Toten übergeht. Dieser Horror brauchte nicht einmal Farbe – „Psycho“ ist ein Schwarz-Weiß-Film.

Verstoß gegen Hollywood-Regeln

Sie selbst habe den Dreh als derart gruselig empfunden, dass sie lange Zeit jede Duschkabine mied und lieber badete, sagte Leigh später in Interviews. Der Filmemacher Alexandre Philippe widmete der legendären Szene einen eigenen Dokumentarfilm. „78/52“ ist nach den 78 Kameraeinstellungen und den 52 schnellen Schnitten benannt, mit denen Hitchcock den Mord meisterhaft inszenierte. Knapp drei Minuten dauert der Badezimmer-Horror, dessen weitere Umstände auch im Zentrum des sehenswerten Spielfilms „Hitchcock“ (2012) mit Anthony Hopkins in der Titelrolle standen.

Janet Leigh war als Filmstar und durch ihre Ehe mit Tony Curtis und die kurz vor den Dreharbeiten geborene Tochter Jamie Lee Curtis bekannt. Umso überraschender war Hitchcocks Verstoß gegen die Hollywoodregeln, seinen Vorzeige-Star schon im ersten Drittel des Films sterben zu lassen.

Auch mit freizügigen Bettszenen schockierte Hitchcock das prüde Amerika. „Psycho“ beginnt mit einer langen Kamerafahrt über die Skyline von Phoenix in ein Hotelzimmer, wo Leighs Charakter Marion Crane mit ihrem Liebhaber Sam (John Gavin) im Bett viel Haut zeigt. Statt 40 000 Dollar von ihrem Chef auf die Bank zu bringen, macht sich die hübsche Sekretärin mit dem Geld auf den Weg nach Kalifornien, wo ihr Freund lebt. Bei strömendem Regen hält sie übermüdet im düsteren Bates Motel an. Der auf den ersten Blick schüchterne Betreiber Norman (Anthony Perkins) erzählt ihr von seiner kranken Mutter, die er in der gespenstischen Villa nebenan betreut.

Der damals 28-jährige, kaum bekannte Perkins glänzte in der Rolle des schizophrenen Täters, der eine Reihe Opfer auf dem Gewissen hat, darunter den Privatdetektiv Milton Arbogast (Martin Balsam), der sich auf die Suche nach Marion machte. Auch ihre Schwester Lila (Vera Miles) sucht gemeinsam mit Sam nach der Verschwundenen. Miles ist heute mit 90 Jahren die einzige noch lebende Darstellerin aus „Psycho“.

Vor dem Film gab es den gleichnamigen Roman von Horror-Autor Robert Bloch über einen Mann, der vom Tod seiner Mutter so traumatisiert ist, dass er immer wieder in ihre Rolle schlüpft. Hitchcock sicherte sich 1959 für ein paar Tausend Dollar die Filmrechte und hielt das Projekt akribisch unter Verschluss. Das Studio Paramount fand die Vorlage geschmacklos, so finanzierte Hitchcock den Film für preisgünstige 800 000 Dollar aus eigener Tasche.

Bis zur Premiere im Juni 1960 schwor der Regisseur alle Beteiligten auf Verschwiegenheit ein. Dies heizte die Spannung weiter an. Einige Kritiker verrissen den gewalttätigen Schocker. Der „Hollywood Reporter“ aber schwärmte von dem „erstklassigen Mystery-Thriller, voll mit Schockeffekten und Überraschungen“. Die Zuschauer stürmten die Kinos. „Psycho“ spielte alleine in den USA über 30 Millionen Dollar ein, die Bestmarke für Hitchcock.

Der Film holte vier Oscar-Nominierungen, darunter für Janet Leigh als beste Nebendarstellerin und die Regie, doch in der Preis-Nacht ging das Werk leer aus. Es war Hitchcocks fünfte und letzte Regie-Nominierung. Als Trostpflaster gab es 1968 lediglich einen Ehren-Oscar, für den er sich mit zwei Worten – „Thank You“ – bedankte. Im Jahr 2001 wurde „Psycho“ vom renommierten Amerikanischen Filminstitut (AFI) zum aufregendsten Hollywood-Thriller aller Zeiten gewählt. dpa (mit tog)

