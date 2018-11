Anna Loos jetzt auch solo unterwegs

Berlin (dpa) - Schauspielerin Anna Loos (48) steht nicht nur als Sängerin auf der Bühne, sondern setzt sich auch gerne mal ans Klavier. «Ich spiele zwar auch Gitarre, aber Klavier ist mein Lieblingsinstrument», sagte sie bei der Vorstellung ihres Soloalbums «Werkzeugkasten» am Donnerstag in Berlin.

Die gebürtige Brandenburgerin ist sonst als Frontfrau der Ost-Berliner Band Silly bekannt. 2006 trat sie die Nachfolge für die 1996 verstorbene Tamara Danz an. Schon vor zwei Jahren kam ihr aber die Idee für das Soloalbum, das am dritten März nächsten Jahres erscheint. «Bei Silly gibt es zur Zeit einfach keine Pläne, aber ich würde jederzeit wieder etwas mit der Band starten», sagte Loos.

Die 48-Jährige erzählt in ihrem ganz persönlichen Soloalbum von Momenten aus ihrem Leben. «Als Musikerin kann ich einfach ich selbst und authentisch sein. In der Schauspielerei geht das nicht», erzählt Loos, die seit 2004 mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers verheiratet ist. Wie es mit ihrer Solokarriere weitergeht: «Mal sehen», sagt sie. «Ich lasse mich da gerne einfach treiben.»

Auf Instagram gewährte sie bereits am Mittwoch einen kleinen Einblick in die Proben mit ihren vier Bandkollegen. Schauspielerisch trat die 48-Jährige zuletzt in der Fernsehserie «Weissensee» und in der Krimi-Reihe «Helen Dorn» auf.