Anne-Sophie Mutter geehrt

Die Violinistin Anne-Sophie Mutter (56, Bild) ist mit dem renommierten Kulturpreises Praemium Imperiale ausgezeichnet worden. Mutter zählt seit mehr als vier Jahrzehnten zu den weltweit renommiertesten Geigen-Virtuosen. Der mit jeweils umgerechnet rund 126 000 Euro dotierte Preis umfasst die Kategorien Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und Theater/Film. Der Preis in der Kategorie Malerei geht an den Südafrikaner William Kentridge, wie die Organisatoren am Dienstag bekanntgaben. Die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum konnte in der Kategorie Skulptur überzeugen, als Architekten wurde das US-Duo Tod Williams und Billie Tsien ausgezeichnet. In der Kategorie Theater/Film fiel die Wahl auf den japanischen Kabuki-Schauspieler Bando Tamasaburo. Neben diesen Auszeichnungen gab es auch den mit rund 43 000 Euro dotierten Nachwuchspreis für junge Künstler, der an das musikalische Bildungsprogramm Démos aus Frankreich ging.

Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, würdigte die Preisträger. „Die ausgewählten Künstler zeichnen sich in ihren jeweiligen Ausdrucksformen durch große Strahlkraft und künstlerische Vielfalt aus“, sagte Lehmann laut Mitteilung. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019