Ansehen des Publikums wächst weiter

Das Festival des deutschen Films wertet seinen Publikumspreis auf und dotiert ihn künftig in gleicher Höhe wie den Filmkunstpreis für den besten Wettbewerbsbeitrag: Der ab diesem Jahr „Rheingold“ genannte Publikumspreis, bislang mit 10 000 Euro dotiert, umfasst künftig 5000 Euro für die Regie, die gleiche Summe für Produzenten sowie 10 000 Euro als Verleihförderung; in gleicher Höhe und Ausgestaltung wird der Filmkunstpreis vergeben, der bisher mit insgesamt 50 000 Euro dotiert war.

Seinen Rang als Publikumsereignis will das Festival, das zuletzt gut 100 000 Zuschauer zählte, damit laut dessen Direktor Michael Kötz unterstreichen. Zudem werde so auf den Wandel innerhalb der Festivallandschaft reagiert: Festspiele definierten immer weniger qua Fachurteil, was in der entsprechenden Sparte Wert und Geltung habe, vielmehr seien sie „Feiertage der Kunst“, deren Bedeutung mit den Publikumszahlen wachse. Das Ludwigshafener Festival hat sich in puncto Zuschauer als zweitgrößtes deutsches Filmfestival hinter der Berlinale etabliert.

Ein Fenster zum Weltkino

Das von 22. August bis 9. September stattfindende Festival auf der Parkinsel wartet in seinem 14. Jahr noch mit zwei weiteren Neuerungen auf: Künftig wird ein Regiepreis für etablierte deutsche Filmautoren vergeben, verbunden mit einer Werkschau; angesichts der in allen Bereichen zunehmenden Internationalisierung will das Festival zudem ein Fenster zum Weltkino öffnen – unter dem Titel „Salon – Internationaler Film“. Dieser richte sich, so Kötz, an „ein besonderes Publikum, das sich hochwertige Erzählformen wünscht“.