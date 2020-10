Antike auf Bildschirmen

Der langjährige Leiter des Ludwigshafener Pfalzbau-Theaters, Hansgünther Heyme, bringt zusammen mit dem „disdance project“ die Uraufführung „Herakles des Euripides“ auf die Bühne – in einer Corona-konformen Inszenierung, versteht sich. So wird Heymes „Herakles des Euripides“ als theatrale Video-Installation gespielt, teilte der Veranstalter mit.

Heyme lässt die antike griechische Tragödie in 45 Minuten auf neun verschiedenen Bildschirmen spielen. „Im eigentlich statischen Bühnenbild einer Glotzen-köpfigen Installation, in der die Protagonistinnen und Protagonisten allein von Bildschirm zu Bildschirm interagieren, entsteht eine eigenwillige Ästhetik und Erzählweise“, heißt es in der Mitteilung.

Bogen in die Gegenwart

Dabei versuche die Inszenierung, die zunächst in Köln aufgeführt werden wird, dem Zuschauer die griechische Antike näherzubringen und damit den Bogen von der tragischen Dichtung vom Fall des Helden hin zum aktuellen Zeitgeschehen zu spannen: den Grundrechtsdebatten, dem (wieder drohenden) Lockdown oder dem Aufkommen von Verschwörungstheorien in Krisenzeiten. Die Pandemie offenbare, wo unsere Systeme kranken, heißt es in der Mitteilung. Was ist systemrelevant? Was und wie gilt es zu schützen? „Die Zuschauer sehen das brutalste Stück der griechischen Antike“, kündigt Heyme selbst an.

Heyme wirkte von 2004 bis 2014 am Pfalzbau im Ludwigshafen. Zu Beginn seiner Laufbahn war der 85-Jährige auch in Mannheim und Heidelberg tätig. seko

