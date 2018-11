Antike Tempel für Hunde

Im Altertum waren die Hängenden Gärten in Babylon eines der sieben Weltwunder. Doch ist der Ort in Vorderasien nur über die Phantasie der Schriftsteller in die Neuzeit überliefert worden. Auch wenn die Suche nach der genauen Position der Grünanlage manch Forscher umtrieb, so setzt Historiker Martin Zimmermann in seinem Buch das vom babylonischen König für seine Frau erbaute Weltwunder in das Reich der Fiktion. Es ist eine von mehr als drei Dutzend Stätten, mit welcher der Münchner Geschichtsprofessor die kulturelle Vielfalt im Altertum zeigt. Eine Frage dabei: Was sagen Orte wie ein Hundetempel über die Zivilisation aus? In seinem klugen, kenntnisreichen und sehr unterhaltsamen Rundumblick, der von Luxor am Nil bis zur Sageninsel Thule im Nordatlantik reicht, zeigt Zimmermann, wie skurrile Orte abseits von Akropolis und Forum genauso die alten Kulturen bilden (Martin Zimmermann: „Die seltsamsten Orte der Antike. Gespensterhäuser, hängende Gärten und die Enden der Welt“, C.H. Beck, 336 Seiten, 22 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018