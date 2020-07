Apache 207 sagt Tour vollständig ab

Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat wegen der Corona-Pandemie seine diesjährige Tour vollständig abgesagt. Von der Absage betroffen ist auch ein noch nicht genannter Termin für das ursprünglich am 2. Mai geplante Konzert in der Mannheimer SAP Arena.

„Verrückte Zeiten … so verrückt, dass man trotz aller Mühen nicht das umsetzen konnte, was man sich vorgenommen hat – und das zum aller ersten Mal im Leben“, zitiert der Konzertveranstalter den 22-jährigen Ludwigshafener. Demnach bittet Apache 207 darum, gekaufte Tickets zurückzugeben, um den Kaufpreis erstattet zu bekommen. „Die Tickets können nicht wie geplant als Gutschein bei der nächsten Tour eingesetzt werden“, heißt es. Fragen zur Rückerstattung können per Mail an ticketsapache207@amillion-live.de gesendet werden. seko

