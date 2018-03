Anzeige

Starke Pädagogik

„Das Märchen hat eine starke Pädagogik. Als Zwerg ist Jakob anders und wird deswegen ausgestoßen. Doch er gibt nicht auf, beruft sich auf seine Stärken und findet so wieder ins Leben zurück“, sagt Grundmann. „Très bien“, ruft der deutsch-französische Regisseur Maxime Pacaud vom Regiepult auf die Bühne und wendet sich zu Grundmann: „Ich wollte das alte Märchen vom Zwerg Nase so zeitgenössisch wie möglich inszenieren, ohne den Stil des Straßentheaters zu verlieren.“

Dafür habe er eng mit Komponistin Clémence Leh gearbeitet, die als Erzählerin selbst durch das Stück führt. „Es finden sich daher viele Volksmusik-Elemente wie Flamenco oder Verweise auf aktuelle Musicals in der Musik wieder.“ Derweil musizieren die Mimen gekonnt mit Besteck und Töpfen auf der Bühne. Pacaud und Grundmann lachen herzlich. Die Arbeit im Kindertheater unterscheide sich bis auf einen Punkt nicht von der für Erwachsene. Grundmann: „Kinder sind sehr ehrlich. Wenn sie es nicht mögen, hören sie nicht mehr zu.“

Als Publikum müsse man sie also ernst nehmen. Und das tut die Musikbühne. Insgesamt 13 Kinderstücke brachten sie seit ihrer Gründung 1989 auf die Bühne, zuletzt 2016 „Rapunzel“ in Zusammenarbeit mit einem deutsch-französischen Theater. „Das Märchen Rapunzel kommt ursprünglich aus Frankreich, und so kam die Idee, das Stück bilingual auf Deutsch und Französisch zu machen“, sagt Grundmann. Bei der Arbeit zu „Rapunzel“ habe sie auch Regisseur Pacaud kennengelernt, was das deutsch-französische Stimmengewirr während der Bühnenprobe erkläre. „Diese Zusammenarbeit ist bereichernd.“ Sie spricht da von deutschem Ernst bei Hauff, französischem Laissez-faire und der Vermischung in Lehs Musik.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Und so singen die Darsteller nonchalant und ohne erhobenen Zeigefinger: „Colatrinken ist nicht gut. Apfelsaft gibt Kraft und Mut!“ Ob die kleineren Zuschauer da nicht aufschreien, wird sich erst bei der Premiere am 14. März im Wormser Theater zeigen. Schultz könnte dem tobenden Publikum dann zwar singend entgegnen: „Steck deine Nase nicht in unser Kraut, sonst werd ich laut!“ Doch das gilt glücklicherweise nur der bösen Zauberin.

